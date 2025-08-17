Трамп му рекол на Зеленски дека Путин понудил замрзнување на поголемиот дел од фронтовските линии ако Киев го отстапи целиот регион Донецк?

Претседателот на Соединетите Американски Држави (САД) Доналд Трамп изјави во саботата дека Украина треба да постигне договор за прекин на војната со Русија, бидејќи „Русија е многу голема сила, а тие не се“, по самитот на кој рускиот претседател Владимир Путин наводно побарал повеќе украинска територија, објави Ројтерс.

Откако двајцата лидери се сретнаа во американската држава Алјаска во петокот, Трамп му рече на украинскиот претседател Володимир Зеленски дека Путин понудил замрзнување на поголемиот дел од фронтовските линии ако Киев го отстапи целиот Донецк, индустриска зона која е една од главните цели на Москва, изјави извор запознаен со ова прашање.

Зеленски го одби тоа барање, изјави истиот извор.

Русија веќе контролира една петтина од Украина, вклучувајќи околу три четвртини од регионот Донецк, во кој првпат влезе во 2014 година.

Трамп, исто така, рече дека се согласува со Путин дека треба да се бара мировен договор без прекинот на огнот што го побараа Украина и нејзините европски сојузници. Ова претставуваше промена од неговиот став пред самитот, кога рече дека нема да биде задоволен доколку не се постигне примирје.

„Сите утврдија дека најдобриот начин да се стави крај на ужасната војна меѓу Русија и Украина е директно да се оди кон мировен договор, кој би ја завршил војната, а не кон само примирје, кое често не важи“, објави Трамп на мрежата Truth Social.

Зеленски рече дека неподготвеноста на Русија да ги запре борбите ги попречува напорите за постигнување траен мир.

„Запирањето на убиствата е клучен елемент за запирање на војната“, рече тој на X Network.

Сепак, Зеленски рече дека ќе се сретне со Трамп во Вашингтон во понеделник.

Тоа ќе евоцира спомени од средбата во Овалната соба на Белата куќа во февруари, кога Трамп и потпретседателот на САД Џ.Д. Венс остро јавно го критикуваа Зеленски. Трамп рече дека може да следи трипартитен состанок со Путин и Зеленски.

Европските сојузници на Киев ги поздравија напорите на Трамп, но ветија дека ќе ја поддржат Украина и ќе ги зајакнат санкциите против Русија.

Европските лидери би можеле да се приклучат на состанокот во понеделник во Белата куќа, рече германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул.

Русија започна целосна инвазија на Украина во февруари 2022 година и постојано напредува со месеци. Војната, најсмртоносната во Европа во последните 80 години, според аналитичарите, убила или ранила повеќе од еден милион луѓе од двете страни, вклучувајќи илјадници претежно украински цивили.

Различните изјави на Трамп по тричасовната средба со Путин беа претежно усогласени со јавните ставови на Москва, која тврди дека целосното решение ќе биде сложено бидејќи позициите се „дијаметрално спротивни“.

Путин не покажа подготвеност да попушти пред долгогодишните барања на Русија, кои вклучуваат вето на посакуваното членство на Киев во НАТО. Тој јавно не ја спомена средбата со Зеленски. Помошникот на Путин, Јуриј Ушаков, рече дека трилатералниот самит не е тема на дискусија.

Во интервју за Шон Ханити на Фокс њуз, Трамп посочи дека тој и Путин разговарале за предавање на територии и безбедносни гаранции за Украина и дека „генерално се согласиле“.

„Мислам дека сме доста блиску до договор“, рече тој, додавајќи: „Украина мора да се согласи со тоа. Можеби ќе речат „не“.“

Кога го прашаа што би му советувал на Зеленски, Трамп рече: „Тој мора да постигне договор“.

„Видете, Русија е многу голема сила, а тие не се“, додаде тој.

Зеленски постојано вели дека не може да отстапи територии без да го промени украинскиот устав, а Киев ги гледа градовите како Славјанск и Краматорск во регионот Донецк како „тврдини градови“ и како бариера за понатамошно руско напредување.

Зеленски, исто така, инсистираше на безбедносни гаранции за да се одврати Русија од повторна инвазија. Тој рече дека со Трамп разговарале за „позитивни сигнали“ за вмешаноста на САД и дека на Украина ѝ е потребен траен мир, а не „само уште една пауза“ помеѓу руските напади.

Канадскиот премиер Марк Карни го поздрави она што го опиша како отвореност на Трамп за обезбедување безбедносни гаранции за Украина како дел од мировниот договор. Тој рече дека безбедносните гаранции се „суштински за секој праведен и траен мир“.

Путин, кој се спротивстави на вклучувањето на странски копнени сили, рече дека се согласува со Трамп дека безбедноста на Украина мора да биде „обезбедена“.

За Путин, самото седење на маса со Трамп беше победа. Тој е изолиран од западните лидери уште од почетокот на војната, а само една недела претходно се соочи со заканата од нови санкции од Трамп.

Трамп разговараше со европските лидери по враќањето во Вашингтон. Неколку од нив ја нагласија потребата да се продолжи притисокот врз Русија.

Британскиот премиер Кир Стармер рече дека крајот на војната е поблиску од кога било, благодарение на Трамп, но додаде дека ќе воведе нови санкции врз Русија ако војната продолжи.

Европските лидери во соопштението изјавија дека Украина мора да има „непоколебливи“ безбедносни гаранции и дека не треба да се поставуваат никакви ограничувања врз нејзините вооружени сили или правото да бара членство во НАТО, како што бара Русија.

Некои европски коментатори беа остри во нивната проценка на самитот.

„Путин доби црвен тепих од Трамп, додека Трамп не доби ништо“, објави онлајн Волфганг Ишингер, поранешен германски амбасадор во Вашингтон.

И Русија и Украина извршија ноќни воздушни напади, што е секојдневна појава, додека борбите беснееја на фронтовската линија.

Трамп, исто така, изјави за Фокс дека ќе го одложи воведувањето на тарифи за Кина за купување руска нафта, но дека можеби ќе мора да „размисли за тоа“ за две или три недели.

Тој ги заврши своите изјави по самитот обраќајќи му се на Путин: „Ќе разговараме многу наскоро и веројатно ќе се видиме многу наскоро“.

„Следниот пат во Москва“, одговори насмеаниот Путин на англиски.