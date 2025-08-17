Доларот ослабе втора недела по ред, пазарите предвидуваат дека Фед ќе ги намали каматните стапки во септември

Доларот ослабе во однос на главните валути минатата недела, бидејќи најновиот извештај за инфлацијата во САД ги поддржа очекувањата дека Федералните резерви ќе ги намалат каматните стапки за прв пат оваа година во септември, поткопувајќи го доларот во однос на другите светски валути.

Индексот на доларот, кој ја мери вредноста на доларот во однос на шест главни валути, падна за 0,44 проценти минатата недела на 97,84 поени, што е втор последователен неделен пад.

Во меѓувреме, еврото доби 0,5 проценти во однос на доларот на 1,1697 долари. Американската валута ослабе и во однос на јапонскиот јен, намалувајќи се за 0,37 проценти на 147,18 јени.

Клучниот извештај за инфлацијата на потрошувачки цени во САД покажа дека инфлацијата е стабилна на годишна стапка од 2,7 проценти во јули, што е за 0,1 процентен поен пониско од предвидувањата на економистите. Тоа, заедно со слабоста на американскиот пазар на трудот, ги зголеми очекувањата минатата недела дека Федералните резерви ќе ги намалат каматните стапки за четвртина процентен поен, а можеби и за уште два пред крајот на годината.

Паричните пазари сметаат на веројатност од 93 проценти за намалување на каматната стапка за четвртина процентен поен во септември, според податоците на CME FedWatch. Намалувањето на каматната стапка од страна на Федералните резерви во септември, првото оваа година и можеби уште едно пред крајот на годината, останува основна прогноза за повеќето економисти анкетирани од Ројтерс, во услови на растечка загриженост за здравјето на најголемата економија во светот.

„Ризиците од рецесија остануваат ниски, но мислам дека е разумно Федералните резерви да заземат понеутрален став и да ги намалат каматните стапки на претстојните состаноци“, рече Џефри Роуч, главен економист во LPL Financial, во белешка.

Сепак, според некои аналитичари, не станува збор само за каматните стапки. Морган Стенли проценува дека премијата за ризик на доларот моментално е 6 проценти, во споредба со опсегот од 5 до 9 проценти од април. Таа инвестициска банка сега гледа многу простор премијата за ризик да се врати на тие максимуми или дури да ги надмине, потенцијално ослабувајќи ја американската валута. Инвеститорите веќе сè повеќе ги штитат своите инвестиции во американски средства од ризиците од девизниот курс, забележува Ројтерс.