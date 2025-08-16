„Jeep“ изненадувачки се откажа од еден од своите најпопуларни модели

Американскиот производител „Jeep“ се збогува со еден од најновите теренски возила во својата гама. По 11 години на европскиот пазар, „Renegade“ ќе престане да се произведува, бидејќи „ја исполни својата мисија“, а брендот ќе се фокусира на други нови модели, главно електрични.

Прекинувањето на „Renegade“ доаѓа само една година откако „Jeep“ додаде голем број интересни карактеристики на моделот. Она што е поинтересно во овој случај е што не е планиран директен наследник на моделот, бидејќи производителот очигледно ќе се потпре на помалиот „Avenger“, кој добро се покажува на европските пазари.

Патем, ситуацијата се повторува во 2024-та година, кога концернот „Stellantis“ го напушти „Fiat 500X“, со кој „Renegade“ ја делеше истата база.

Објавувањето на новата генерација на „Jeep Compass“, која се произведува во истата фабрика во Мелфи, каде што се склопуваа „500X“ и „Renegade“, јасно покажува каде ќе се движи американскиот бренд во наредните години.

Главната работа во новите планови на „Stellantis“ е електрификацијата на гамата на „Jeep“, бидејќи новиот „Compass“ беше претставен претходно оваа година. Тој доби целосно електрична верзија, изградена на платформата „SLTA Medium“. Во исто време, сепак, „Renegade“ користи стара архитектура која постепено е повлечена од производство.

Сега има празнина во гамата на брендот која сè уште не е пополнета. „Avenger“ е долг 4,08 метри, а „Compass“ е долг 4,55 метри, што е доста голема разлика. Сепак, јасно е дека „Renegade“ (4,23 метри) повеќе не е дел од плановите на „Jeep“, бидејќи портпаролот на брендот официјално потврди дека овој модел повеќе нема да се нуди и дека неговиот наследник не е планиран, барем засега.