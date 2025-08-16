Вашиот „iPhone“ ќе изгледа дека е побрз, еве го трикот

Новиот дизајн на „iOS 26“ носи со себе различни нови анимации, заедно со технологијата „Liquid Glass“.

Во бета 6, „Apple“ целосно ги ревидираше анимациите за стартување на апликации за прв пат по многу години.

Апликациите сега се стартуваат на цел екран многу побрзо од порано, придружени со мал ефект на „искривување“ што наликува на тоа како „Mac Windows“ се собира во „док“. Побрзата брзина на анимацијата прави голема разлика – навистина се чувствува како „iOS 26“ да го направил вашиот „iPhone“ побрз, дури и на модели кои се стари неколку години.

Корисниците ги сакаат ажурирањата на оперативниот систем кои го оптимизираат системот и ги подобруваат перформансите. Додека вистинските перформанси на вашиот „iPhone“ остануваат непроменети, перцепцијата е она што е важна – илузијата што ја даваат новите анимации е дека вашиот телефон е многу побрз, објавува „9to5Mac“.

Смешното е што вистинската промена во вкупното време на анимација е релативно мала, само околу 150 милисекунди, но поголемата разлика е во темпото. Во „iOS 26“, апликациите „се појавуваат“ многу побрзо, проширувајќи се до речиси целосна големина побрзо отколку во „iOS 18“. Оваа промена е многу добредојдена и изгледа особено одлично на модерните „iPhone“ модели со „ProMotion“ екрани со висока стапка на освежување, за подобро корисничко искуство.