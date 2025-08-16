Кои ЕУ-земји имаат најниски акцизи за дизел и бензин?

Европската унија (ЕУ) бара од земјите-членки да наметнат минимална акциза од 0,359 евра по литар за бензин и 0,33 евра по литар за дизел.

Малта наметнува најниска акциза утврдена во ЕУ за бензин, по што следуваат Бугарија од 0,363 евра по литар и Унгарија од 0,399 евра по литар, според Даночната фондација со седиште во Вашингтон.

Највисокиот данок на бензин во ЕУ се наметнува во Холандија од 0,789 евра по литар, по што следуваат Италија од 0,713 евра по литар и Данска од 0,711 евра по литар.

Повеќето земји од ЕУ наметнуваат пониска акциза за дизел отколку за бензин. Белгија и Велика Британија, која повеќе не е членка на ЕУ, наметнуваат иста стапка за двата горива.

Просечната акциза за бензин во ЕУ е 0,558 евра по литар, додека просечната акциза за дизел е 0,458 евра по литар.

Италија наплаќа највисока акциза за дизел од 0,632 евра по литар, по што следуваат Велика Британија со 0,616 фунти по литар и Белгија со 0,600 фунти по литар.

Најниски акцизи за дизел наметнуваат Бугарија и Малта, со минимум во ЕУ од 0,33 евра по литар, по што следува Шведска со 0,35 евра по литар.

Овие нивоа на оданочување вклучуваат еколошки даноци наметнати на горивата во пријавената акциза.

Најмалку седум земји-членки на ЕУ наплаќаат данок на јаглерод, енергија или друг еколошки данок вклучен во нивната вкупна акциза.

За споредба, минималниот данок на акциза во ЕУ (еквивалентен на 1,60 долари по галон) е над највисокиот данок на бензин во САД, кој е приближно 1,255 долари по галон во Калифорнија, вклучувајќи ги федералните и државните даноци.

Сите земји-членки на ЕУ, исто така, наметнуваат дополнителен данок на додадена вредност (ДДВ) за продажба на бензин и дизел. Акцизите се наплаќаат пред ДДВ. Заедно, овие даноци создаваат релативно висок товар за потрошувачите и европските економии.