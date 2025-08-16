Сјајот на еврото – можност што Европа мора да ја искористи

Европските креатори на политики се соочија со многу изненадувања откако Доналд Трамп се врати во Белата куќа. Едно од најголемите: можноста еврото да стане ривал на моќниот американски долар, објавува „Bloomberg“.

Додека инвеститорите се опоравуваат од трговските тензии што произлегуваат од Вашингтон, вредноста на еврото расте. Група охрабрени креатори на политики сега ја поздравуваат идејата единствената валута да стане сериозна алтернатива на доларот како камен-темелник на глобалниот финансиски систем. Во мај, претседателката на Европската централна банка (ЕЦБ), Кристин Лагард, изјави дека неизвесноста околу улогата на доларот „создава можност за „глобален евро момент“.

Потоа таа изнесе план за искористување на тој момент. На типичен начин на Европската Унија, прашањето беше ставено на дневен ред на самитот во јуни, каде што лидерите дадоа согласност пред да ги предадат деталите на претставниците во Брисел и Франкфурт.

За сериозно да се натпреварува со доларот, еврозоната ќе мора да ги надмине внатрешните разлики и фрагментацијата на многу фронтови. Понатамошната интеграција на пазарите на капитал на земјите-членки би ги направила подлабоки и поликвидни, давајќи им на инвеститорите повеќе стимулации да чуваат средства деноминирани во евра. Заедничкото издавање на суверен долг би можело да создаде алтернатива на американските државни обврзници за инвеститорите кои бараат средства со низок ризик. Ваквите проекти се мачат да започнат со децении, а преовладува скептицизмот околу тоа дали овој пат ќе биде поинаку.

„Оптимист сум дека Европа ќе преземе чекори во оваа насока“, вели Гунтрам Волф, професор на „Solvay Brussels School of Economics and Management“, кој често ги советувал министрите за финансии на еврозоната.

„Но, реализмот ми кажува дека овие чекори нема да бидат доволно големи за еврото навистина да стане конкурент на американскиот долар“, додава Волф.

Регионалната интеграција беше главната мотивација за создавање единствена валута. Но, во позадина беше зависта на Франција кон „прекумерната привилегија“ на доларот – термин измислен во 1960-тите од тогашниот министер за финансии Валери Жискар д’Естен (кој подоцна стана претседател). Лагард – самата поранешна француска министерка за финансии – исто така посочи на посебните предности од поседувањето глобално доминантна валута во својот говор во мај. Тие вклучуваат пониски трошоци за задолжување за владите и бизнисите и заштита од флуктуации на девизниот курс и санкции.

Отмар Исинг, еден од архитектите на еврото, се сеќава како француските амбиции сè уште биле живи кога станал прв главен економист на ЕЦБ во 1998-ма година. Но, потоа тој се спротивставил на активното промовирање на таканаречената интернационализација на валутата.

„Во тоа време, постоеше опасност од преоптоварување на ЕЦБ и еврото со политички амбиции“, вели Исинг.

Сепак, популарноста на валутата растеше сè до глобалната финансиска криза и нејзините последици, кога повторно почна да опаѓа. Неодамнешниот извештај на ЕЦБ покажа дека меѓународната употреба ќе остане непроменета на 19% од трансакциите во 2024-та година, со 20% удел во девизните резерви. И двете бројки се приближно една третина од перформансите на доларот.

Царинските мерки на Трамп и нападите врз Федералните резерви ја потресоа оваа ситуација. Американските обврзници повеќе не се сметаат за безбедно засолниште какво што некогаш беа, а „прекините на пазарот на државни обврзници“ се наведени како најголем ризик од страна на стратезите во неодамнешното истражување на француската инвестициска банка „Natixis“.

Во меѓувреме, интересот за еврото се зголеми додека Германија се движи кон полиберална фискална политика, зголемувајќи ги надежите за раст.

„Кога ќе почнете да имате клиенти, колеги, Австријци, Германци, Швајцарци кои навистина почнуваат да се грижат за доларот и стануваат проевропски ориентирани, тогаш знаете дека нешто не е во ред“, рече Фредерик Дукроз, раководител на макроекономските истражувања во „Pictet Wealth Management“.

Лагард предупреди да не се зема здраво за готово порастот на еврото.

„Мораме да го заработиме. Самата ЕЦБ го прави својот дел работејќи на создавање дигитално евро, рече Лагард, инсистирајќи дека политичките лидери на Европа исто така мора да дејствуваат.

Таа истакна три важни темели за доминантна валута: непоколеблива посветеност на отворена трговија, поддржана од воена сила; подлабоки пазари на капитал; и заштита на владеењето на правото.

Во многу од овие области, ЕУ има што да понуди. Внатрешната слободна трговија е веќе факт, а како нето извозник, ЕУ ја поддржува отворената трговија. Почитувањето на владеењето на правото е предуслов за членство. Одлуката на Европа за вооружување – поттикната од Трамп – е значајна.

Земени заедно, пазарите на обврзници во блокот се за една третина од големината на американскиот пазар, а ризичниот капитал исто така заостанува далеку. Единствениот пазар на капитал би им дал на компаниите уште еден извор на финансирање надвор од доминантното банкарско кредитирање, би овозможил евтини и безбедни прекугранични инвестиции и би можел да привлече странски капитал.

Но, „националните интереси“, како што Лагард рече минатиот ноември, стојат на патот. Надзорот на пазарот, даночните режими и правилата за несолвентност треба да се хармонизираат. Лагард истакна како повеќе од 100 обиди за унапредување на пазарите на капитал пропаднале од 2015-та година.

Нема еден единствен виновник. Малите земји со големи финансиски центри, како што се Ирска и Луксембург, имаат јасни интереси што треба да ги бранат, но исто така постои и армија лобисти во игра. Германските Шпаркаси, на пример – претежно локални штедилници – сакаат да го заштитат сопствениот бизнис за кредитирање од префрлањето кон финансирање на пазарот на капитал, кое често е доминирано од големите банки.

„Тоа е тешка задача бидејќи националните и европските прашања се испреплетени и се вклучени многу различни интереси“, вели Јоханес Линднер, ко-директор на берлинскиот тинк-тенк „Jacques Delors Centre“. Една радикална идеја на Лагард е да се заобиколат хармонизирачките правила за 27-те членки на ЕУ со создавање теоретска 28-ма јурисдикција на која компаниите би можеле да се приклучат – би можела да ја промени играта, вели висок функционер на еврозоната кој зборуваше под услов на анонимност. Но, тоа не е дел од политичката агенда.

Заедничкото финансирање на суверени обврзници е уште поконтроверзно од едноставна причина што побогатите земји како Германија не сакаат да финансираат задолжени партнери како Италија. Затоа, инвеститорите мора да го проценат секој национален издавач поединечно, при што само некои еврообврзници се квалификуваат како ултра-безбедни средства. Лагард неодамна забележа дека нерешените државни обврзници со рејтинг од најмалку АА изнесуваат нешто помалку од 50% од бруто домашниот производ во Европа, во споредба со над 100% во Соединетите Американски Држави.

Колегата на Лагард во Извршниот одбор на ЕЦБ, Изабел Шнабел, верува дека големиот европски пазар на обврзници е предуслов за поголема глобална улога на еврото. Таа повика на обновена дебата за поголемо финансирање од страна на ЕУ на заедничките јавни добра, како што е одбраната. Ова би се темелело на преседанот поставен од ЕУ во 2020-та година за создавање заеднички финансиран фонд за закрепнување од 750 милијарди евра за да се помогне во санирањето на штетата предизвикана од пандемијата. Политичкиот импулс би можел да дојде од планот на ЕУ „ReArm Europe“, кој има за цел да мобилизира до 800 милијарди евра за воени инвестиции.

„Доколку се издадат повеќе обврзници на европско ниво, а не на национално ниво, тоа ќе создаде многу поликвидни пазари за еврото и за државните обврзници на еврозоната“, вели Масимилијано Кастели, раководител на глобалните суверени пазари во „UBS Asset Management“. Но, „ова е сè уште само сценарио, бидејќи Европа често дава ветувања што многу често не ги исполнува“.

Исинг ја отфрла идејата за заеднички долг, во согласност со конзервативното германско фискално размислување. И тој останува скептичен во врска со активното промовирање на поголема улога од страна на ЕЦБ.

„Одлуката за користење на еврото како меѓународна валута е во рацете на странци, централни банки или приватни субјекти. Клучно е ЕЦБ да ги убеди меѓународните инвеститори дека можат бесконечно да се потпираат на стабилноста на еврото“, вели Исинг.