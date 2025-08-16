16 август, 2025
ПочетнаКОМПАНИИПрофитот на „Lenovo“ расте и покрај враќањето на царините
КОМПАНИИ

Профитот на „Lenovo“ расте и покрај враќањето на царините

0
леново

Профитот на „Lenovo“ е повторно на вистинскиот пат, бидејќи основната дејност на најголемиот светски производител на персонални компјутери останува силна и покрај предизвиците од американските царини и геополитичките превирања, објави „WSJ“.

     Добивајте вести на Viber     

Нето добивката за првиот фискален квартал што заврши кон крајот на јуни се зголеми за повеќе од двојно на 505 милиони долари, надминувајќи ги очекувањата на пазарот. Со исклучок на еднократните ставки, прилагодената нето добивка се зголеми за 22% во однос на претходната година.

Резултатите означуваат пресврт од првите три месеци од 2025-та година, кога компанијата го објави својот прв пад на профитот за повеќе од една година поради ескалацијата на трговските тензии меѓу САД и Кина. Главниот извршен директор Јанг Јуанкинг изјави за „The Wall Street Journal“ во мај дека иако американските царини врз Кина го изненадија „Lenovo“ на почетокот на годината, компанијата е добро позиционирана да ги издржи ризиците благодарение на својот глобален производствен отпечаток.

Приходите се зголемија за 22% на нов рекорд од 18,83 милијарди долари во првиот квартал, соопшти компанијата во четврток, надминувајќи го претходниот рекорд поставен за време на пандемијата.

Основниот бизнис на „Lenovo“, сегментот на паметни уреди, кој вклучува персонални компјутери, паметни телефони и таблети, забележа раст на приходите од 18%, што е најбрз раст во 15 квартали и е поттикнат од поголемата пенетрација на персонални компјутери овозможени со вештачка интелигенција.

Испораките на персонални компјутери во кварталот што заврши во јуни се зголемија за 15% на 17 милиони единици, со глобален пазарен удел од речиси 25%, според „IDC“. Глобалните испораки на персонални компјутери пораснаа за 6,5% во периодот, иако загриженоста за царините почнува да се појавува на американскиот пазар, што доведе до стагнација на испораките таму.

Америка учествуваше со 33% од продажбата на компанијата во кварталот.

„Lenovo“ ги диверзифицираше своите извори на приходи во последните години, обидувајќи се да ги зголеми приходите од услуги заедно со својот основен бизнис за персонални компјутери.

Во последниот квартал, бизнисот со инфраструктурни решенија на компанијата, кој вклучува сервери, складирање и услуги за мрежно поврзување на центри за податоци, забележа раст на продажбата од 36%, но повторно објави оперативна загуба поради растечките инвестиции во инфраструктурата за вештачка интелигенција.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025