Профитот на „Lenovo“ расте и покрај враќањето на царините

Профитот на „Lenovo“ е повторно на вистинскиот пат, бидејќи основната дејност на најголемиот светски производител на персонални компјутери останува силна и покрај предизвиците од американските царини и геополитичките превирања, објави „WSJ“.

Нето добивката за првиот фискален квартал што заврши кон крајот на јуни се зголеми за повеќе од двојно на 505 милиони долари, надминувајќи ги очекувањата на пазарот. Со исклучок на еднократните ставки, прилагодената нето добивка се зголеми за 22% во однос на претходната година.

Резултатите означуваат пресврт од првите три месеци од 2025-та година, кога компанијата го објави својот прв пад на профитот за повеќе од една година поради ескалацијата на трговските тензии меѓу САД и Кина. Главниот извршен директор Јанг Јуанкинг изјави за „The Wall Street Journal“ во мај дека иако американските царини врз Кина го изненадија „Lenovo“ на почетокот на годината, компанијата е добро позиционирана да ги издржи ризиците благодарение на својот глобален производствен отпечаток.

Приходите се зголемија за 22% на нов рекорд од 18,83 милијарди долари во првиот квартал, соопшти компанијата во четврток, надминувајќи го претходниот рекорд поставен за време на пандемијата.

Основниот бизнис на „Lenovo“, сегментот на паметни уреди, кој вклучува персонални компјутери, паметни телефони и таблети, забележа раст на приходите од 18%, што е најбрз раст во 15 квартали и е поттикнат од поголемата пенетрација на персонални компјутери овозможени со вештачка интелигенција.

Испораките на персонални компјутери во кварталот што заврши во јуни се зголемија за 15% на 17 милиони единици, со глобален пазарен удел од речиси 25%, според „IDC“. Глобалните испораки на персонални компјутери пораснаа за 6,5% во периодот, иако загриженоста за царините почнува да се појавува на американскиот пазар, што доведе до стагнација на испораките таму.

Америка учествуваше со 33% од продажбата на компанијата во кварталот.

„Lenovo“ ги диверзифицираше своите извори на приходи во последните години, обидувајќи се да ги зголеми приходите од услуги заедно со својот основен бизнис за персонални компјутери.

Во последниот квартал, бизнисот со инфраструктурни решенија на компанијата, кој вклучува сервери, складирање и услуги за мрежно поврзување на центри за податоци, забележа раст на продажбата од 36%, но повторно објави оперативна загуба поради растечките инвестиции во инфраструктурата за вештачка интелигенција.