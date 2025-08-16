Германскиот пазар на труд е во кома

Германскиот пазар на труд е во коматозна состојба, создавајќи најмалку нови работни места од постпандемиската еуфорија од пред три години, покажуваат новите статистики.

Во вториот квартал, вработени се само 10.000 луѓе повеќе отколку во истиот период во 2024 година. Тоа бледее во споредба со 679.000 нови работни места во исто време во 2022 година.

Бројот на вработени практично не се променил од првиот квартал. Во просек, од почетокот на април до крајот на јуни, во Германија биле вработени 46 милиони луѓе.

Кога ќе се отстранат сезонските ефекти, тоа е уште помал број од 7.000 повеќе отколку во периодот јануари-март.

Бројот на работни часови се намали за 0,5 проценти, на 14,4 милијарди, а истото важи и за просечниот број на работни часови по вработен, кој се намали за ист процент од 315,4 часа месечно.

Производството и градежништвото изгубија 141.000 работни места, или 1,7 проценти, но ова беше заменето со услужниот сектор со 178.000 нови вработени.