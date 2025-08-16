16 август, 2025
ПочетнаЕКОНОМИЈАГерманскиот пазар на труд е во кома
ЕКОНОМИЈАСВЕТ

Германскиот пазар на труд е во кома

155
германија труд

Германскиот пазар на труд е во коматозна состојба, создавајќи најмалку нови работни места од постпандемиската еуфорија од пред три години, покажуваат новите статистики.

     Добивајте вести на Viber     

Во вториот квартал, вработени се само 10.000 луѓе повеќе отколку во истиот период во 2024 година. Тоа бледее во споредба со 679.000 нови работни места во исто време во 2022 година.

Бројот на вработени практично не се променил од првиот квартал. Во просек, од почетокот на април до крајот на јуни, во Германија биле вработени 46 милиони луѓе.

Кога ќе се отстранат сезонските ефекти, тоа е уште помал број од 7.000 повеќе отколку во периодот јануари-март.

Бројот на работни часови се намали за 0,5 проценти, на 14,4 милијарди, а истото важи и за просечниот број на работни часови по вработен, кој се намали за ист процент од 315,4 часа месечно.

Производството и градежништвото изгубија 141.000 работни места, или 1,7 проценти, но ова беше заменето со услужниот сектор со 178.000 нови вработени.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025