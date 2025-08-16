Средбата меѓу Трамп и Путин заврши, еве што беше договорено: Зеленски наскоро ќе има тежок повик

Доналд Трамп и Владимир Путин одржаа состанок зад затворени врати кој траеше речиси три часа. Државниот секретар на САД, Марко Рубио, и претставникот Стив Виткоф, беа присутни на преговорите со Трамп, додека Путин беше придружуван од рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров и советникот Јуриј Ушаков. По состанокот, двајцата се појавија пред печатот и нагласија дека е постигнат одреден напредок, но без конечен договор.

Путин го опиша состанокот како „почетна точка за решавање на конфликтот“, нагласувајќи дека Русија е „искрено заинтересирана“ за прекин на војната во Украина, но дека „примарните причини“ за конфликтот мора да се отстранат. Тој додаде дека Русија нема да прифати Украина и Европа да ги саботираат идните преговори. Тој го оцени односот со Трамп како „деловен“ и се согласи со тврдењето на Трамп дека можеби немало да има војна доколку тој останеше на власт по изборите во 2020 година.

Трамп, од друга страна, рече дека сè уште не е постигнат договор: „Нема договор сè додека на крајот не се постигне“. Сепак, тој истакна дека „многу точки се договорени“, но дека неколку останале отворени, од кои една, како што рече, била „најзначајна“, без дополнително објаснување. Тој најави дека наскоро ќе разговара со украинскиот претседател Володимир Зеленски, како и со европските лидери, за да ги информира за резултатите од состанокот.

За време на заедничката прес-конференција, Путин му се заблагодари на Трамп за предлогот состанокот да се одржи во Алјаска, нагласувајќи ја симболиката на тоа место во руско-американската историја. Тој потсети на периодот на сојуз меѓу САД и Русија за време на Втората светска војна, велејќи дека ова наследство може да помогне во обновувањето на односите. Додаде дека сегашните односи меѓу двете земји се на „најниско ниво од Студената војна“ и дека таков состанок „требаше да се одржи одамна“.

Иако двајцата претседатели зборуваа за напредок, интересно е што ниту еден од нив не спомена прекин на огнот или конкретни чекори кон примирје.

Првите реакции од Русија беа позитивни – претставникот Кирил Дмитриев ја оцени средбата како „исклучително добра“.

Во подоцнежно телевизиско интервју за FOX News, Трамп рече дека тој и Путин биле „прилично блиску до договор“ и дека „претежно“ се согласиле за некои клучни прашања. Сепак, тој нагласи дека ништо не може да се договори без согласност на Украина. Кога директно го прашаа што би му советувал на Зеленски, Трамп одговори: „Направете договор. Мора да направите договор“, рече американскиот претседател и продолжи: „Русија е голема сила, а тие (Украина) не се“.