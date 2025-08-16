Викенд хороскоп 16-17.08.2025

Овен (21.03 – 20.04)

Секојдневните обврски започнаа да ве оптеретуваат во голема мера. Потребен ви е малку поголем одмор. Во љубовта потребно е да бидете малку посмирени во комуникацијата со саканото лцие.

Бик (21.04 – 21.05)

Размислувате за тоа да ја промените работата. Имате впечаток дека ви се неопходни поинакви околности. Доколку сте во брак ве очекува мала тензија во односот со саканото лице.

Близнаци (22.05 – 22.06)

Имате многу богато деловно искуство кое ве научило на важни лекции. Пред вас се позитивни околности. Саканото лице смета дека не сте во право за некои нешта, можно е да ве очекува мала расправа.

Рак (22.06 – 22.07)

Ќе дојдете до значително финансиско подобрување. Викендот ќе ви биде многу поволен без оглед со која работа ќе се занимавате. Ќе бидете среќни со партнерот.

Лав (23.07 – 22.08)

Деловниот партер ви укажал голема доверба и ве оставил сами да водите важен проект. Во љубовта можно е да се впуштите во паралелен флерт, но може да имате и проблеми.

Девица (23.08 – 22.09)

Доколку се занимавате со приватна работа можни се мали проблеми кои до крајот на викендот успешно ќе ги решите. Сосема отворено ги покажувате вашите емоции и посакувате саканото лице да го направи следниот чекор.

Вага (23.09 – 22.10)

Можно е дека ќе имате повеќе слободно време отколку што сте планирале. Ваквата ситуација многу ќе ви одговара. Во љубовта ќе бидете во потрага по емотивна личност како и вие.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Можно е да ви биде потребен соработник со добра деловна тактика, некој со кој ќе се дополнувате. Немате време за одмор. Лесно склопувате нови познанства и многу сте отворени кон лицата од спротивниот пол.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Викендов ќе имате повеќе работа, ќе морате некако да најдете време и за неа и за семејството. Ќе имате несогласувања со некои повозрасни лица од семејството, па низ долги дебати ќе треба да пронајдете заедничко решение.

Јарец (22.12 – 20.01)

Важно е да бидете подготвени да прифатите компромис со деловниот партнер. Во љубовта потребно е малку повеќе да се потрудите во односот со саканото лице.

Водолија (21.01 – 19.02)

Ако соработувате со лице родено во знакот на Јарец, можете да очекувате заеднички успех. Доколку сте во врска можете да очекувате дека вашиот партнер ќе има предлог да направите некој посериозен чекор во односот.

Риби (20.02 – 20.03)

Можно е понекогаш да делувате претерано самоуверено и суетно, па не сте омилени меѓу колегите. Викендот е поволен за љубов. Ако сте во врска или брак ве очекуваат прекрасни моменти.