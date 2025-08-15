7 пластични предмети во кујната од кои треба веднаш да се ослободите

Вашата фиока за кујнски прибор може да крие некои неочекувани опасности. Иако некогаш се сметаше за практично и прифатливо решение, пластичните кујнски прибори сега се поврзани со различни здравствени и еколошки ризици. Ако вашата кујна е полна со пластични прибори, се поставува прашањето кои предмети треба да ги фрлите и дали некои се безбедни за употреба.

„Многу од моите клиенти се чувствуваат доста преоптоварени кога им ја давам листата, но препорачувам да почнат со мали количини и да заменуваат една категорија по една“, вели нутриционистката Дани Домингез. Намалувањето на пластиката во кујната не е само добро за вашето здравје, туку создава и побезбедна средина, истакнува Домингез. Подолу се наведени клучните пластични предмети што треба да ги отстраните од вашата кујна.

Пластични шпатули и лажици

Бидејќи често се користат на високи температури, пластичните шпатули можат да испуштаат микропластика во храната, особено по продолжена или честа употреба. Истото важи и за пластичните лажици. Иако се помалку изложени на топлина, на крајот можат да развијат гребнатини кои можат да содржат бактерии, а исто така и да ослободат микропластика. „Ако е можно, преминете на не’рѓосувачки челик, дрво или бамбус“, предлага Домингез.

Прибор за готвење со нелеплива површина

Проверете ги фиоките и ослободете се од приборот и тавите со нелеплива облога што содржи PFAS (пер- и полифлуороалкилни супстанции), познати како „хемикалии за цел живот“. Домингез предупредува дека тие можат да ослободат токсични испарувања кога се загреваат. Иако најштетните PFAS се постепено отстранети, Американското здружение за рак забележува дека нивните замени не постојат доволно долго за целосно да се разберат нивните здравствени ефекти.

Прибор за еднократна употреба

„Приборот за еднократна употреба често содржи фталати, хемикалии што се користат за да се направи пластиката флексибилна“, објаснува Домингез. Освен што се еколошки проблем, тие се и опасност по здравјето што може да доведе до хормонски нарушувања и развојни проблеми. Фталатите можат да се исцедат во храната, особено кога ќе дојдат во контакт со топла храна. Ако ви треба прибор за еднократна употреба, Домингез предлага поеколошки опции како бамбус.

Меламински чинии

Меламинските чинии може да бидат шарени и издржливи, но треба да се користат само за ладна храна и никогаш не треба да се загреваат во микробранова печка. „Иако генерално се сметаат за безбедни за ладна храна, кога се загреваат, тие можат да ослободат штетни хемикалии како формалдехид“, објаснува Домингез. Ако не сакате да се откажете од вашите чинии, користете ги само за ладна храна.

Пластика што содржи BPA

Бисфенолот А (BPA), хемикалија што се наоѓа во многу видови пластика, е поврзана со голем број здравствени ризици. „Истражувањата покажаа дека изложеноста на BPA е поврзана со ендокрини нарушувања, неплодност, застој во растот, супресија на имунолошкиот систем, па дури и рак“, вели Домингез.

Таа предупредува дека некои замени за BPA можат да бидат штетни, затоа бидете внимателни со пластиката означена како „без BPA“. Внимавајте на BPS (бисфенол Б) и BPF (бисфенол Ф) и размислете да преминете на прибор од бамбус, дрво или не’рѓосувачки челик и стаклени садови.

Оштетени пластични даски за сечење

„Пластичните даски за сечење со длабоки жлебови веројатно содржат бактерии кои потоа можат да завршат во вашата храна“, забележува д-р Анџела Дауни, семеен лекар. Дополнително, оштетените пластични даски за сечење можат да внесат микропластика во вашата храна. Наместо тоа, одлучете се за дрвени, бамбусови или композитни даски за сечење.

Оштетен пластичен прибор

Ако ви е тешко да се ослободите од целата пластика одеднаш, започнете со предмети што покажуваат знаци на оштетување. „Треба да размислите да се ослободите од секој прибор што повеќе не е во исправна состојба“, вели д-р Дауни. „Приборот што е испукан е поверојатно да испушти микропластика или да содржи штетни бактерии на своите површини.“