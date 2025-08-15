15 август, 2025
Трамп го пречека Путин пред состанокот за руско-украинската војна(ВИДЕО)

Американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин одржуваат состанок во Анкориџ, Алјаска. Откако пристигнаа во американската воена база, двајцата лидери учествуваа во кореографирана поздравна церемонија по црвениот тепих пред нивните разговори за Украина.

Иако заминаа заедно во американската претседателска лимузина, плановите за средба сами на Путин и Трамп се променија и сега вклучуваат и советници. Американскиот државен секретар Марко Рубио и специјалниот пратеник Стив Виткоф ќе му се придружат на Трамп, според Белата куќа.

Трамп им изјави на новинарите претходно денес дека неговата цел е да го врати Путин на преговарачката маса, а не да посредува во договор во име на Украина. Тој, исто така, не вети безбедносни гаранции за Киев како дел од договорот за завршување на војната.

Претседателот Володимир Зеленски, кој не присуствува на состанокот, нагласи дека Украина ќе „смета на Америка“. Ако самитот помине добро, Трамп предложи организирање трилатерален состанок со Зеленски.

