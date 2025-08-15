Еди Рама сака да ги замени министрите со вештачка интелигенција! Албанија има план за борба против корупцијата

Албанија ја разгледува идејата за министерство управувано од вештачка интелигенција (AI).

Премиерот Еди Рама ја спомена AI како алатка за искоренување на корупцијата и зголемување на транспарентноста, велејќи дека технологијата наскоро би можела да стане најефикасниот член на албанската влада.

„Еден ден можеби ќе имаме министерство кое е целосно управувано од AI“, рече Рама на прес-конференција додека зборуваше за дигитализацијата. „На тој начин, нема да има непотизам или конфликт на интереси“, додаде тој.

Локалните програмери би можеле дури и да работат на развој на модел на AI кој би бил „избран“ за министер, што би можело да доведе до тоа земјата „да биде првата што ќе има цела влада со AI министри и премиер“, додаде Рама.

Иако формалните чекори сè уште не се преземени и местото на Рама не е официјално загрозено, премиерот вели дека идејата треба сериозно да се разгледа.

Поранешниот политичар на владејачката партија и автор Бен Буши, кој има голем интерес за AI, верува дека од технологијата не треба да се плашите и дека државите управувани од AI се реална можност што би можела целосно да ја промени нашата идеја за демократија.

„Зошто мора да избираме помеѓу две или повеќе човечки опции, ако услугата на државата може да ја обезбеди вештачката интелигенција?“, прашува Буши. „Општеството подобро ќе биде водено од вештачката интелигенција отколку од нас, бидејќи таа не прави грешки, не бара плата, не може да биде корумпирана и не престанува да работи.“

Албанија долго време се бори со корупција во сите сегменти на општеството, а политиката не е исклучок. Владејачката партија имаше многу функционери обвинети и осудени за корупција. Лидерот на опозицијата Сали Бериша моментално е на судење за корупција, додека поранешниот премиер и претседател Илир Мета е во затвор.

Вештачката интелигенција е алатка, а не чудо, смета Јорида Табаку, пратеничка од опозициската Демократска партија. Таа вели дека во вистинските раце може да го трансформира управувањето, но во погрешни раце станува „дигитална маска за истиот стар хаос“.

Иако ги поддржува дигиталните иновации и вештачката интелигенција, Табаку истакнува дека целиот систем на управување мора да се ресетира пред да се воведе вештачката интелигенција.

Вештачката интелигенција веќе се користи во администрацијата за управување со сложеното прашање на јавните набавки – област што ЕУ бара од владата да ја регулира – како и за анализа на даночните и царинските трансакции во реално време за откривање на неправилности.

Територијата на земјата се следи и со помош на паметни дронови и сателитски системи кои користат вештачка интелигенција за проверка на нелегалната градба, злоупотребата на јавните плажи и откривање на плантажи со канабис во руралните области.

Исто така, постојат планови за користење на вештачка интелигенција за борба против сообраќајните прекршоци преку технологија за препознавање лица, која би испратила дигитално предупредување до возачот на мобилен уред да забави, проследено со фини детали преку СМС или е-пошта. Албанија моментално има една од највисоките стапки на смртност во сообраќајни несреќи во Европа, според владината статистика, главно поради пребрзо возење.

Исто така, постојат амбиции за примена на вештачката интелигенција во здравството, образованието и дигиталната идентификација на граѓаните.

Сепак, Табаку предупредува дека е потребна јавна дискусија и јасност околу тоа како ќе се распореди технологијата, нејзината цена и, најважно, кој ги програмира алгоритмите.

„Ако истите луѓе кои профитирале од корумпирани тендери ги програмираат алгоритмите, тогаш не одиме во иднината – ние го вклучуваме минатото“, рече таа.

„Не можете да поправите фиксен систем со тоа што ќе го преместите во облакот“, додаде Табаку. „Во земја каде што 80% од буџетот оди преку јавни договори – а една третина се доделува без вистинска конкуренција – вештачката интелигенција нема да ја исчисти корупцијата, туку само ќе ја сокрие подобро“.