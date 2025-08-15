Заборавете на кликовите: Windows 12 сака да ја разбере вашата намера

Windows се подготвува за голем пресврт во ерата на вештачката интелигенција. Во нов разговор, Паван Давулири објаснува како Microsoft ќе ја турка платформата кон искуство кое е секогаш присутно, разбира што е на екранот и реагира на природен говор. Идејата е оперативниот систем да биде свесен за контекстот, да се поврзат тастатурата и глувчето со гласовен внес и сè да се прави беспрекорно за корисникот.

Давулири вели дека компјутерот треба да може да го гледа сопствениот екран, да го разбира контекстот и да го прифаќа гласот како еднаква команда. Гласовниот внес треба да работи додека пишувате, цртате или разговарате со некого, а системот ќе се обиде да ја разбере вашата намера и значењето на она што го прашувате.

Во таа рамка, Windows 12 често се споменува како следната голема пресвртница. Поентата не е само новиот број, туку фактот дека интерфејсот и однесувањето на системот ќе се развиваат како што вештачката интелигенција на агентот презема повеќе работа во позадина. Слични визии беа објавени преку интерни презентации, а трендот кон гласот како команда број три, заедно со тастатурата и глувчето, станува очигледен.

Гласот како примарна команда и вештачка интелигенција на агенти во Windows 12

Давулури отворено ги објавува искуствата со вештачката интелигенција на агенти во самиот систем. Ова значи дека Windows толкува што е на екранот, го следи вашиот работен тек и предлага чекори што имаат смисла во тој момент. Контекстуалната свест му овозможува на оперативниот систем да ги разбере прозорците, документите и дејствата што ги извршувате моментално, така што може да го направи она што го кажувате преку глас или кратка порака.

Таквиот пристап, исто така, го менува изгледот на системот. Давулури навестува дека Windows 12 нема да изгледа како Windows денес, бидејќи агентската вештачка интелигенција и мултимодалната интеракција стануваат ‘рбет на целото искуство. Наместо асистент како лебдечка апликација, самиот оперативен систем се однесува како асистент и е проактивен во својата работа.

Приватност и рамнотежа на локално и облак

За да функционира контекстуалната свест и гласовниот внес, Microsoft планира комбинација од локални компјутерски и облак ресурси. Идејата е сè да изгледа и да се чувствува беспрекорно за корисникот, но тоа природно покренува проблеми со приватноста. Компанијата нагласува дека целта е да се пронајде вистинската рамнотежа помеѓу она што останува на уредот и она што оди во облакот, така што перформансите и безбедноста ќе бидат на ниво.

Во следните пет години, оваа промена треба да се види во секојдневната работа. Доколку визијата се реализира како што е опишано, Windows 12 ќе се префрли од статус на класичен оперативен систем во улога на постојан, агентски AI асистент кој разбира контекст и намера, а гласовниот внес ќе стане природен дел од рутината, заедно со тастатурата и глувчето.