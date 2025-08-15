Повеќе од една третина од бизнисите во ЕУ користат онлајн рекламирање

Пазарот на дигитално рекламирање во Европската Унија продолжува да расте, но податоците за 2024 година покажуваат големи разлики меѓу земјите-членки.

Според најновите статистички индикатори објавени од Евростат, нешто повеќе од една третина од компаниите во ЕУ, поточно 32,6 проценти, одлучиле да инвестираат во платено рекламирање на Интернет.

Највисок процент на компании што користат платени онлајн кампањи е забележан во Малта, каде што повеќе од три петтини од компаниите – дури 60,4 проценти – се одлучиле за овој вид промоција. Малта, како мала, но дигитално активна економија, е предводник во овој сегмент. Слична е ситуацијата и во Финска и Кипар, каде што речиси половина од компаниите инвестираат во дигитални реклами – 49,8 проценти и 49,4 проценти.

Од друга страна, на дното на листата се Романија, Полска и Португалија, каде што помалку од една четвртина од бизнисите користат платено рекламирање на Интернет. Во Романија, тој процент е 22,8 проценти, во Полска 23,2 проценти, а во Португалија 23,6 проценти.

Кога станува збор за техники за прилагодување на интернет рекламите, компаниите имаат на располагање неколку методи. Најраспространет е таканареченото контекстуално рекламирање. Тоа вклучува користење на податоци за тоа што корисникот гледа на интернет, каква содржина отвора или кои клучни зборови внесува во пребарувањето.

Овој вид таргетирање го користат дури 76,8 проценти од компаниите во ЕУ кои плаќаат за реклами, што го прави најчест избор. Овој метод овозможува рекламата да се прикажува точно кога корисникот покажува интерес за слична содржина, со што се зголемува веројатноста дека ќе одговорат на пораката.

Друга честа стратегија е гео-таргетирањето, кое го применуваат 44,3 проценти од компаниите. Работи на принципот на анализа на IP адресата или други мрежни податоци со цел прецизно да се утврди локацијата на корисникот. На овој начин, рекламата може да се прилагоди на одреден град, регион или дури и на точна адреса, што е особено корисно за локалните бизниси и компании кои сакаат да привлечат клиенти од одредена област.

Третата значајна техника е таргетирањето според однесувањето, кое го користат 41,6 проценти од компаниите. Се базира на анализа на претходните активности на корисникот на Интернет – на пример, кои страници ги посетил, кои производи ги разгледал или што купил. Овие информации обично се собираат со помош на колачиња, а потоа се користат за прикажување на реклами на корисниците што одговараат на нивните интереси и навики.

Покрај овие методи, 45,3 проценти од компаниите користат и други форми на таргетирано рекламирање. Оваа категорија може да вклучува различни напредни стратегии кои комбинираат неколку пристапи – од демографско таргетирање (според возраста, полот или занимањето на корисникот) до ретаргетирање, каде што рекламите се прикажуваат на луѓе кои веќе посетиле одредена страница, но не направиле купување.