„Cisco“ успеа малку да ги надмине очекувањата на аналитичарите

Американската технолошка компанија „Cisco“ објави резултати кои малку ги надминаа очекувањата на аналитичарите и даде прогноза за кварталот, која исто така се покажа како подобра, пишува „CNBC“.

Приходите за кварталот што заврши на 26-ти јули се зголемија за 7,6% на годишно ниво. Нето добивката скокна на 2,82 милијарди долари, или 71 цент по акција. За споредба, во истиот квартал една година претходно изнесуваше 2,61 милијарди долари, или 54 центи по акција.

Менаџментот прогнозира прилагодена заработка по акција за првиот фискален квартал од 97 до 99 центи по акција при приходи помеѓу 14,65 милијарди долари и 14,85 милијарди долари. Аналитичарите анкетирани од „LSEG“ очекуваат заработка од 97 центи по акција при приходи од 14,62 милијарди долари.

За целата фискална 2026-та година, „Cisco“ прогнозира прилагодена заработка од 4 до 4,06 долари по акција и приходи од 59 до 60 милијарди долари. Консензуалната проценка, според „LSEG“, е за заработка од 4,03 долари по акција и приход од 59,53 милијарди долари.

„Иако имаме одредена јасност во врска со тарифите, сè уште работиме во предизвикувачка средина“, рече финансискиот директор на „Cisco“, Марк Патерсон, на конференциски повик со аналитичарите.

„Cisco“ генерираше 7,63 милијарди долари приходи од мрежи во четвртиот фискален квартал, што е зголемување од 12% во однос на претходната година. Аналитичарите анкетирани од „StreetAccount“ очекуваа 7,34 милијарди долари.

Кварталните приходи од безбедност на „Cisco“ изнесуваа 1,95 милијарди долари, што е зголемување од 9% на годишно ниво и е под проценката на „StreetAccount“ од 2,11 милијарди долари.

„Cisco“ изјави во кварталот дека ќе учествува во партнерство за инвестирање во инфраструктура за вештачка интелигенција (ВИ), заедно со „BlackRock“, „Microsoft“ и други. Гигантот се приклучи на иницијативата за центри за податоци „Stargate“ за Блискиот Исток, која ги вклучува „OpenAI“ и „SoftBank“. Компанијата, исто така, претстави прекинувачи и рутери кои можат да се справат со работните оптоварувања со ВИ.

„Компанијата е во фаза на планирање за суверени инфраструктурни проекти“, изјави извршниот директор Чак Робинс.

„Сè уште не сме добиле никакви нарачки од нив. Во моментов сме во фаза на планирање со нив. Очигледно работат на лиценцирање на графичките процесори“, додаде Робинс.

Нарачките за инфраструктура со вештачка интелигенција од веб-компаниите во кварталот достигнаа 800 милиони долари. Вкупниот износ за фискалната 2025-та година е повеќе од 2 милијарди долари, повеќе од двојно од целта на компанијата. Околу 1 милијарда долари од тие нарачки за фискалната година беа за „back-end“ мрежи што поврзуваат графички процесори.