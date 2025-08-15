Земјите од ЕУ поседуваат само 16,6% од светското приватно богатство

Земјите од Европската Унија (ЕУ) поседуваат само 16,6% од светското приватно богатство. Кога ќе ги вклучите Велика Британија, Швајцарија, Норвешка и Турција, тој удел се зголемува на 22,3%.

САД поседуваат повеќе од една третина, а Кина околу една петтина. Заедно, двете земји контролираат 54% од светското богатство, според Извештајот за глобалното богатство на „UBS“ за 2025-та година, цитиран од „EuroNews“.

Извештајот на „UBS“ опфаќа 56 земји и пазари, што претставува над 92% од светското богатство.

Според извештајот, глобалното приватно богатство ќе достигне 471 трилиони долари (435 трилиони евра) до крајот на 2024-та година. САД го поседуваат најголемиот удел, со 34,7% (150,9 трилиони евра), по што следува Кина со 19,4% (84,2 трилиони евра). Јапонија е на третото место со 4,5% (19,7 трилиони евра).

Европа, вклучувајќи ги ЕУ, Велика Британија, Швајцарија, Норвешка и Турција, поседува 22,3% од светското лично богатство. Велика Британија го предводи регионот по удел – 3,84%, по што следуваат Германија со 3,76% и Франција со 3,3%. Италија (2,25%) и Шпанија (1,95%) ги комплетираат првите пет, т.е. петте најголеми економии во регионот ги заземаат првите пет места.

Деветнаесет од 31-те земји имаат удел под 0,4%.

Во номинални услови, Велика Британија поседува 16,7 трилиони евра лично богатство, по што следуваат Германија (16,4 трилиони евра) и Франција (14,3 трилиони евра). Ниту една друга европска земја не ја надминува границата од 10 трилиони евра.

Податоците исто така покажаа дека најбогатите 10% во еврозоната поседувале 57,3% од вкупното нето богатство на домаќинствата во последниот квартал од 2024 година.

Сепак, комбинираниот удел на петте најголеми економии во Европа (15,1%) е значително помал од уделот на Кина во глобалното лично богатство (19,4%).

Важно е да се напомене дека податоците го покажуваат вкупното богатство и националните удели, а не богатството на индивидуално ниво.

Општо земено, земјите со повисок бруто домашен производ (БДП) имаат поголем удел во глобалното лично богатство.

Источна Европа го забележа најголемиот скок на вкупното лично богатство во 2024-та година, зголемување од повеќе од 12% во споредба со 2023-та година, малку пред Северна Америка. Регионот додаде уште 28.000 нови милионери минатата година, или 2,9% повеќе од претходната година.

Се очекува вкупното лично богатство во Кина да порасне за 3,4% во 2024 година во споредба со 2023-та година. Стапката на раст ја надминува онаа на Југоисточна Азија, која порасна за 2,7%. Се очекува растот на Блискиот Исток и Африка да достигне 4,2%, додека Западна Европа и Океанија ќе забележат пад од 1,5%, а Латинска Америка ќе забележи пад од 4,3%.

Нето вредноста се дефинира како вредност на финансиските средства и недвижните средства (главно станови) во сопственост на поединци, минус нивните долгови, според извештајот. Вклучени се средствата на приватните пензиски фондови, но не и правата на државни пензии.