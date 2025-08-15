„BMW“ го заменува „XM“ со директен конкурент на „G-Class“

„G-Class“ на „Mercedes“ отсекогаш била „трн во окото“ на конкурентите на брендот, но ниту еден од нив досега не изразил амбиции да лансира директен конкурент на теренецот.

„BMW“ конечно одлучи да направи таков чекор и веќе развива теренски модел, чие производство ќе започне подоцна оваа деценија, објавува „Automotive News“.

Изданието се повикува на свои анонимни извори од баварскиот производител, според кои работата на „BMW“ со голем простор за патници напредува, а производството се очекува да започне во втората половина на 2029-та година. Ќе се одвива во фабриката на компанијата во Спартанбург (Јужна Каролина, САД).

Новиот „SUV“ го носи внатрешниот код „G74“ и ќе користи адаптирана верзија на платформата „BMW X5“. Теренецот ќе биде и индиректен наследник на „XM“, голем „SUV“ развиен од „M“ дивизијата на „BMW“ и фокусиран на моќност и спортско возење. „XM“ моментално е водечкиот „SUV“ на брендот, но ќе престане да се произведува во 2028-ма година. А неговото место на производствената линија во Јужна Каролина ќе го заземе „G74“.

„BMW“ неодамна издаде специјална верзија на „X5“ со дополнителен пакет „xOffroad“, кој вклучува заден диференцијал со блокирање, специјални режими на возење надвор од патот, дополнителна заштита на подвозјето и гуми за сите терени. „G74“ ќе има уште повеќе подобрувања за возење по груб терен, бидејќи моделот ќе добие поквадратен и робустен дизајн.

И додека следната генерација на „BMW X5“ се развива со електрични и „ICE“ погони, новиот теренски „SUV“ ќе се држи до внатрешно согорување. Електричната „G-Class“ се продава многу полошо од очекуваното и Баварците нема да ризикуваат само електрична верзија на „G74“. Сепак, хибридниот погон е речиси сигурен.