Што му носи на светот средбата меѓу Трамп и Путин: Можеби ќе бидеме изненадени, можеби шокирани

Долгоочекуваната средба меѓу Доналд Трамп и Владимир Путин се одржува утре во Алјаска. Но, прашањето е дали светот ќе биде поблиску до долгоочекуваниот мир во Украина по таа средба?

Вашингтон со денови се обидува да ги ублажи очекувањата за средбата. Во понеделник, Трамп ја нарече средбата во Алјаска тест на терен.

Од друга страна, Путин не сака да разговара со Трамп само за Украина, туку за пошироката нормализација на односите со САД, и економски и политички, како и воени.

„Сегашната американска администрација вложува енергични и искрени напори да ги запре борбите, кризата и да постигне договор на сите заинтересирани сили во овој конфликт. Да се создаде долгорочен мир во нашите земји, Европа и светот, ако во следната фаза постигнеме договор за стратешко оружје“, рече Путин.

Со пристигнувањето во воената база во Алјаска, Путин веќе доби нешто – се извлече од меѓународна изолација, се врати на западно тло, дури и ако тоа беше најизолираната американска федерална држава.

Разговорите треба да започнат околу десет и пол навечер по македонско време, прво приватно, потоа со делегациите, а изјавите можевме да ги чуеме длабоко во ноќта помеѓу петокот и саботата.

Изјавите ќе бидат посебно следени од лидерите на ЕУ, со цел да се види дали Трамп навистина ги слушнал во онлајн разговорот во средата, особено најважната точка – дека не ја предава територијата на Украина без согласност на Киев.

Денес во Лондон, Зеленски се сретна со Стармер, од каде што британскиот премиер повтори дека територијалниот интегритет на Украина мора да се зачува.

Сепак, реалноста е поинаква. Русија напредува на фронтот, село по село. И тука Путин има тактичка предност.

„Путин ќе мора да му испорача барем нешто на Трамп, што може да го „продаде“ дома. А тоа би можело да биде примирје кон украинските градови во внатрешноста. Ништо повеќе, но ништо помалку. Тоа би значело за цивилите дека, за прв пат по три години, би можеле да спијат мирно ноќта. Значи, тоа е првиот чекор кон мирот. Не можеме да очекуваме многу повеќе, но можеби ќе бидеме изненадени“, вели Клеменс Фишер, професор по меѓународни односи и геополитика на Универзитетот во Келн.

Или шокиран, бидејќи Доналд Трамп покажа за осум месеци дека може да го направи тоа. Од ден во ден.