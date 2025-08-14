14 август, 2025
МАКЕДОНИЈА

Ужасен чин на малтретирање на животно во Крива Паланка

Денес на патот меѓу селата Кркља и Отошница, жител на Крива Паланка брутално го влечел ова куче врзано за своето возило.

Очевидци веднаш го пријавиле случајот во Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ).

Ваквото однесување е крајно нечовечно и казниво според Законот за заштита и благосостојба на животните.

Малтретирањето на животните не смее да поминува неказнето.

Кучето е пронајдено од страна на пожарникари, сеуште живо и се работи на негово лекување.

Апелираме сите кои имаат информации или биле сведоци на настанот да ги споделат со надлежните органи.

