Ужасен чин на малтретирање на животно во Крива Паланка

Денес на патот меѓу селата Кркља и Отошница, жител на Крива Паланка брутално го влечел ова куче врзано за своето возило.

Очевидци веднаш го пријавиле случајот во Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ).

Ваквото однесување е крајно нечовечно и казниво според Законот за заштита и благосостојба на животните.

Малтретирањето на животните не смее да поминува неказнето.

Кучето е пронајдено од страна на пожарникари, сеуште живо и се работи на негово лекување.

Апелираме сите кои имаат информации или биле сведоци на настанот да ги споделат со надлежните органи.