Сите луѓе кои доживеале 100 години имаат една иста посебна способност: Дали сте еден од нив?

Нова шведска студија открива дека стогодишниците развиваат помалку болести, ги акумулираат побавно и честопати ги избегнуваат најсмртоносните состојби поврзани со стареењето – и покрај тоа што живеат значително подолго од многумина. Анализирајќи децении здравствени досиеја, научниците ги споредија стогодишниците со луѓе родени во истиот период кои починале порано. Резултатите покажуваат дека луѓето кои живеат до 100 години не само што подобро преживуваат сериозни болести, туку и ги избегнуваат подолго, пишува Дејли Меил.

Во една студија, само 4% од стогодишниците доживеале мозочен удар до 85-годишна возраст, додека меѓу оние кои починале пред својот 100-ти роденден, бројката била двојно поголема. Слично на тоа, 12,5% од стогодишниците доживеале срцев удар, во споредба со повеќе од 24% од оние кои починале во своите 80-ти години.

Втора, поширока анализа вклучуваше 40 различни болести, почнувајќи од благи до тешки. Дури и тогаш, стогодишниците се одликуваа со побавен напредок на болеста и значително помала веројатност да страдаат од кардиоваскуларни проблеми, депресија и деменција. Иако тие исто така развиле здравствени проблеми во подоцнежниот живот, ова се случило постепено и многу подоцна отколку кај повеќето луѓе – честопати само околу 89-годишна возраст, без ненадејно влошување на здравјето во последните години од животот.

Професорката Карин Модиг од Институтот Каролинска вели дека истражувањето го оспорува конвенционалното мислење дека подолгиот живот нужно значи повеќе болести: „Нашите наоди покажуваат дека е можно да се старее побавно од вообичаеното. Стогодишниците можеби го држат клучот за разбирање како да се живее подолго – и со подобро здравје.“

Причините за нивната отпорност сè уште не се јасни – можно е дека станува збор за комбинација од генетика, начин на живот и фактори на животната средина. Научниците сега планираат да истражат кој од овие елементи има најголемо влијание.