Пазарот на нафта останува непроменет пред средбата Трамп-Путин

Цените на нафтата останаа стабилни по падот во слабото тргување во вторникот, а инвеститорите очекуваат разговорите меѓу американскиот и рускиот лидер во петок да дадат нов поттик на пазарот, објави „Bloomberg“.

Фјучерсите за суровата нафта Брент пораснаа за 11 центи, или 0,17%, на 66,23 долари за барел, откако паднаа за 0,8% во претходната сесија. Фјучерсите за суровата нафта WTI пораснаа за 7 центи, или 0,11%, на 63,24 долари за барел.

Државниот секретар на САД, Марко Рубио, разговара со својот руски колега Сергеј Лавров за подготовка на самитот меѓу Доналд Трамп и Владимир Путин, иако повтори дека средбата можеби нема да доведе до пробив во конфликтот во Украина.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека нема да го отстапи источен Донбас на Русија, услов поставен од Путин за прекин на огнот и инсистираше Киев да биде вклучен во разговорите.

Трговците со нафта ги следат подготовките за разговорите, со оглед на тоа што тие би можеле да доведат до ублажување на санкциите на САД врз Русија, членка на ОПЕК+, што би можело да доведе до поголема понуда на пазарот. Цените паѓаат оваа година, бидејќи групата производители го забрза зголемувањето на производството и покрај можноста за суфицит, бидејќи американските царини влијаат врз глобалната побарувачка.

„Без Европската Унија и Украина на преговарачката маса, договор за прекин на огнот ќе биде тежок. Дури и ако наскоро не се постигне договор, на пазарот едноставно му е потребна јасна насока – деескалацијата напредува – за да се ослабне потенцијалната поддршка за цените, рече Гао Џиан, аналитичар од „Qisheng Futures Co“.

Во вторникот, Министерството за енергетика на САД ја зголеми својата прогноза за глобален суфицит оваа година на 1,7 милиони барели дневно, а Меѓународната агенција за енергија ќе ги објави своите проценки подоцна во среда. Во вторник, Организацијата на земјите извознички на нафта одржуваше пооптимистички изгледи, предвидувајќи потесен од очекуваниот глобален пазар на нафта следната година.

Во меѓувреме, извештајот на американската индустрија покажа дека националните залихи малку се зголемија минатата недела. Официјалните податоци ќе бидат објавени подоцна во четврток.