Доларот веројатно ќе остане „кралот“ на валутите, но конкуренцијата се зголемува

Притисокот на американскиот претседател Доналд Трамп да го редизајнира глобалниот економски поредок во корист на неговата земја го потресува еден од темелите на неговата доминација по Втората светска војна: неоспорната улога на доларот како светска резервна валута.

Тој статус значи дека доларот се користи во приближно девет од 10 трансакции со девизи и околу половина од целата глобална трговија со стоки и сочинува речиси 60% од резервите што ги држат владите ширум светот.

Таа доминација му помогна на Вашингтон да управува со огромните буџетски дефицити, а американските потрошувачи трошат повеќе отколку што заработуваат, сè финансирано од странски инвеститори кои сакаат да зграбат средства деноминирани во долари, според „Bloomberg“.

Но, довербата во доларот се намалува. Во 2022-ра година, ограничувањата наметнати од администрацијата на поранешниот американски претседател Џо Бајден за пристапот на Русија до валута по инвазијата на Украина го поттикнаа првиот круг на диверзификација. Ако САД успеат да ја замрзнат 11-тата најголема економија во светот, толку длабоко вкоренета во глобалните пазари на нафта, дали некој ќе биде безбеден?

Високата инфлација и брзо влошената фискална траекторија оттогаш ги зголемија сомнежите за исклучителноста на американската економија. Хаотичното воведување и повлекување на царините од страна на Трамп во април предизвика ретко слабеење и на доларот и на американските државни обврзници. Индексот на американскиот долар падна за повеќе од 10% во првите шест месеци од годината, што е неговиот најлош резултат во првата половина од 1973-та година.

Дебатата „продај ја Америка“ се покажува како тешка за смирување. Банките и брокерите забележуваат пораст на побарувачката за валутни производи што го заобиколуваат доларот, а некои од најбогатите семејства во Азија ја намалуваат својата изложеност на американски средства поради непредвидливоста и царините на Трамп.

Геополитичките ривали во рамките на групата БРИКС на големи економии предводени од Бразил, Русија, Индија, Кина и Јужна Африка, исто така, го засилуваат својот притисок за нов систем за прекугранични плаќања. Дури и долгогодишните сојузници како Европа гледаат можност да ја поткопаат доминацијата на доларот.

Не се сите толку тажни. Во мај, Џејми Дајмон од „JPMorgan Chase & Co“ изјави дека Соединетите Американски Држави остануваат „најпросперитетна и најиновативна земја во светот“ и дека не е загрижен за краткорочните флуктуации на доларот.

Министерот за финансии Скот Бесант се обидува да ги увери инвеститорите дека политиката на силен долар останува недопрена.

И покрај сите разговори, реалноста е дека најголемата релативна сила на доларот е всушност недостатокот на ниту еден ривал на неговата позиција на врвот на светскиот монетарен поредок.

Се зборува за „глобален евромомент“, во кој заедничката валута на Европа игра поголема улога, но историјата покажува дека блокот се борел да го одржи темпото, а неговите институции се премногу фрагментирани за да создадат пазари доволно длабоки за да се натпреваруваат со Соединетите Американски Држави.

Гувернерот на централната банка на Кина зборуваше за валутата на неговата земја како опција за оние кои сакаат да се откажат од доларот, но тешко е да се замисли како тоа би можело да се случи, со контрола на капиталот што сè уште го спречува слободниот проток на средства преку границите на главниот град на Кина.