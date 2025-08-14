Акциите на „Under Armour“ паднаа по полошите резултати од очекуваните

Акциите на „Under Armour“ паднаа откако компанијата за спортска опрема прогнозираше полоша од очекуваната продажба и профит за тековниот квартал, забавувајќи го планот за пресврт кој почна да се исплатува, објави „Bloomberg“.

Брендот со седиште во Балтимор, Мериленд, изјави дека очекува приходите во вториот квартал да паднат помеѓу 6% и 7%. Аналитичарите очекуваа пад од речиси 3% во просек.

Акциите на компанијата за спортска облека паднаа за 19% во претпазарното тргување. Акциите се намалени за речиси 20% од почетокот на годината.

Американските царини за увоз и повнимателните потрошувачи го комплицираа работењето на компаниите. „Under Armour“, која започна реструктуирање минатата година, го одрази тоа, велејќи дека бруто добивката ќе се намали поради даноците.

Компанијата прогнозираше прилагодена заработка по акција од 2 центи за тековниот квартал. Вол Стрит очекуваше 26 центи.

Приходите на „Under Armour“ во првиот квартал изнесуваа повеќе од 1,1 милијарда долари, што е во согласност со очекувањата на аналитичарите, но исто така претставува деветти последователен пад. Компанијата објави заработка по акција од 2 центи, 1 цент под проценките.

„Фокусирани сме на зајакнување на позицијата на нашиот бренд со премиум производи и зголемување на нашите просечни продажни цени“, изјави извршниот директор Кевин Планк во соопштението.

Трошоците за реструктуирање на „Under Armour“ за првиот квартал изнесуваа вкупно 110 милиони долари. Компанијата очекува вкупниот износ да биде помеѓу 140 и 160 милиони долари.