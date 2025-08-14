Apple подготвува технолошки пресврт во насока на AI куќна роботика

Apple се подготвува за својот најамбициозен технолошки пресврт во последната деценија, влегувајќи во сферата на напредната домашна роботика и вештачката интелигенција, со целосно освежен пристап кон паметните уреди.

Според интерните планови, компанијата развива три клучни производи, домашен роботски придружник со подвижна роботска рака (планиран за 2027 година), паметен звучник со екран (2025 година) и нова линија на домашни безбедносни камери, објавува Bloomberg.

Поголемиот дел од вниманието го привлекува „sto-bot“, уред сличен на iPad поставен на роботска рака што може да се движи и да го следи корисникот низ просторијата. Опремен со камери, екран и гласовни команди, овој робот би можел да остварува видео повици, да прикажува персонализирани информации, да контролира паметни уреди и да помага во секојдневните активности.

Apple, исто така, го развива визуелниот идентитет на услугата Siri преку интерниот проект „Bubbles“, кој ќе му даде графички емоции и реакции. Овој асистент ќе биде дел од новиот оперативен систем „Charismatic“, кој носи режим на работа со повеќе корисници, уредот ќе препознава различни членови на домаќинството и ќе ја прилагодува содржината на секој од нив посебно.

Паралелно, компанијата тестира поедноставна верзија на роботот без раце (проект J490), како и безбедносни камери (проект J450) со напредно препознавање на лица и автоматизација на паметниот дом. Плановите вклучуваат и други иновации, потенки модели на iPhone, паметни очила, виткачки телефони и надградени верзии на слушалките Vision Pro.