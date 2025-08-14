Бесент: ФЕД да ја намалат каматната стапка за 0,5 проценти во септември

Министерот за финансии на САД, Скот Бесент, упати најјасен повик досега до Федералните резерви да започнат циклус на намалување на стапките, сугерирајќи дека референтната стапка на централната банка треба да биде најмалку 1,5 процентни поени пониска отколку што е сега.

„Мислам дека можеме да преминеме на серија намалувања на стапките, почнувајќи со намалување од 50 базични поени во септември. Ако погледнете кој било модел, тој сугерира дека треба да бидеме пониски за 150 до 175 базични поени“, рече Бесент во телевизиско интервју за „Bloomberg Surveillance“.

Бесент рече дека „фантастичните“ податоци за потрошувачките цени (CPI) доведоа до прашања за тоа дали намалувањето на каматната стапка од 50 базични поени треба да се спроведе во септември. Тој верува дека Федералните резерви требало да започнат со намалувања уште во јуни и јули, доколку тогаш имаа поцелосна слика за состојбата на пазарот на трудот.

Најновиот извештај од Бирото за статистика на трудот ги изненади пазарите, бидејќи во јули беа создадени само 73.000 нови работни места (се очекуваа околу 100.000), додека претходните податоци беа драстично ревидирани надолу – мај од 144.000 на 19.000, а јуни од 147.000 на 14.000, што значи дека просечниот раст на вработеноста во последните три месеци е само 35.000.

Според него, поголемото намалување на стапката во септември би било начин да се „надоместат“ пропуштените можности претходно ова лето. Бесент со тоа се ускладува со ставот на Белата куќа, која верува дека претседателот на ФЕД, Џером Пауел, и централната банка биле премногу бавни во нормализирањето на монетарната политика, со што ја инхибирале економската активност.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, го повтори тоа во објава на мрежата Truth Social, наведувајќи дека царините „не предизвикале инфлација или други проблеми, освен голем прилив на пари во американската државна каса“. Аналитичарите не се едногласни околу можноста за големо намалување на основната каматна стапка, но не ја исклучуваат.