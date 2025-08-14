Дневен хороскоп 14.08.2025

Овен (21.03 – 20.04)

Во деловното опкружување владее малку непријатна атмосфера бидејќи со некои соработници сте влегле во кавга. Во љубовта оние во врска или брак ќе бидат во одлични односи, а слободните ќе влезат во нова врска.

Бик (21.04 – 21.05)

Можете да очекувате сатабилност на полето за финансии. Ќе бидете задоволни од финансиските средства кои ви се собрале. Во љубовта денес тешко ќе ги покажувате емоциите, но сепак нема што да загубите.

Близнаци (22.05 – 22.06)

Потрудете се да се дистанцирате од луѓето кои ви сметаат. Сами најдобро знаете како да ја одработите својата работа. Доколку сте во брак, следи мала тензија во односите со саканото лице.

Рак (22.06 – 22.07)

Денот е поволен ако се занимавате со собирање на некоја документација. Генерално денес сите формалности ќе ви одат од рака. Во љубовта моментално ќе имате некаков застој.

Лав (23.07 – 22.08)

Можно е надредените да имаат големи очекувања кога сте вие во прашање и сега е време да се покажете. Во љубовта потребно е на саканото лице да му пружите повеќе внимание.

Девица (23.08 – 22.09)

Доколку во текот на денешниот ден потпишете важен договор, тој можеби ќе ви донесе повеќе пари и значаен успех во иднина. Партнерот има некакви очекувања од вас, но вие не можете да ги исполните.

Вага (23.09 – 22.10)

Денешниот ден е поволен за планирање и занимавање со деловна организација. Можете да очекувате успех на ова поле. Во љубовта оние во врска, најверојатно ќе одлучат да и стават крај.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Доколку сте брзоплети лесно ќе направите грешка на деловното поле. Потрудете се да се смирите и подобро ќе размислувате. На слободните им се допаѓа некоја личнсот која всушност ја запознале малку поодамна.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Потрудете се мирно и сталожено да го решите конфликтот кој ви искрснал на деловното поле. Во љубовта време е да направите конкретен чекор кон личноста која ви се допаѓа ако сакате да бидете со неа.

Јарец (22.12 – 20.01)

Денес може да имате прилика да дојдете до дополнителна работа која може да ви обезбеди подобра заработка. Во љубовта можно е некои неразјаснети ситуации да стојат меѓу вас и партнерот.

Водолија (21.01 – 19.02)

Нема да се покажете во најдобро светло во комуникацијата со соработниците. Ќе испаднете себични. Доколку сте сами ќе ви биде потребно малку повеќе време да ја освоите личноста која ви се допаѓа.

Риби (20.02 – 20.03)

Бројни обврски се пред вас, па во текот на целиот ден ќе бидете прилично активни. Подгответе се за напорна работа. Во љубовта доколку сте сами очекувајте контакт со лицето кое ви се допаднало, но не сте стапиле во врска.