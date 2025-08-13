Хрватите си го бараат бродот Јадран – Црногорците не го даваат

Црногорскиот министер за одбрана Драган Крапович изјави дека нема официјални информации што би можеле да ги потврдат тврдењата дека Црна Гора ѝ должи на Хрватска повеќе од две милијарди долари врз основа на воена сукцесија, реагирајќи на протестната нота на хрватското Министерство за надворешни и европски работи (МВЕП).

Во изјава за ХРТ, Крапович реагираше на протестната нота на хрватското Министерство за надворешни и европски работи (МВЕП) испратена до Подгорица, поради одлуката на црногорското Министерство за одбрана да произведува значки со ликот на училишниот брод Јадран.

Во нотата, Загреб вели дека е подготвен да ѝ достави на црногорската страна детална анализа и проценка на вредноста на сукцесиската маса на воен имот, која, освен Јадранското Море, ги вклучува и сите побарувања на Република Хрватска кон Црна Гора во согласност со Договорот за прашањата за сукцесија од 2001 година. МВЕП наведува дека според таа анализа, Црна Гора ѝ должи на Хрватска повеќе од две милијарди американски долари.

Крапович рече дека досега, преку регионалните и меѓународните механизми за сукцесија, немало официјална потврда за долгот на Црна Гора во износите споменати во медиумите.

Тој додаде дека Црна Гора останува посветена на принципите на добрососедски односи, меѓусебно почитување и европска интеграција на регионот и верува дека сите предизвици од минатото можат да се надминат преку отворен и добронамерен дијалог.

Буџетот на Црна Гора за 2025 година изнесува четири милијарди евра.

Крапович, исто така рече, дека верува оти немало потреба да се испрати протестна нота, бидејќи значките за екипажот на училишниот брод Јадран се изработени со цел да се промовира поморската традиција и важноста на тој брод за Црна Гора, без никакви скриени намери.

Тој рече дека оваа одлука го симболизира зачувувањето на црногорското наследство и промоцијата на воените и поморските вредности, како меѓу припадниците на морнарицата и цивилите кои тренираат на Јадранското Море, така и меѓу партнерите и пријателите на Црна Гора.

Училишниот брод Јадран беше и ќе остане траен симбол на нашата поморска култура и меѓународна соработка, заклучи Крапович, додавајќи дека не гледа потреба од продлабочување или зајакнување на постојните разлики во ставовите.

Од друга страна пак Хрватска го смета училишниот брод Јадран за свое воено средство.