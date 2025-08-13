Во оваа земја нема криминал, паузата на работа е повеќе од еден час – Туристите речиси никогаш не ја посетуваат

Лихтенштајн е една од најмалите земји во светот, но има многу да им понуди на туристите. И сепак, таа е една од најмалку посетените земји во Европа.

Оваа мала земја се протега на максимум 160 квадратни километри, таа е четврта најмала земја во Европа и шеста најмала во светот.

Нема свој аеродром, па затоа не можете да патувате до Лихтенштајн со авион, туку ќе мора да летате до Цирих, Швајцарија, на час и половина оддалеченост.

Ова е една од само двете земји во светот кои не само што се без излез на море, туку ниту нивните соседи, во овој случај Швајцарија и Австрија не излегуваат на море исто така.

Во однос на населението, Лихтенштајн е на шесто место со максимум 40 илјади жители, а само Ватикан, Тувалу, Науру, Палау и Сан Марино имаат помалку.

Една од најбогатите земји во светот

Кнежевството Лихтенштајн, како што официјално се нарекува, е една од најбогатите земји во светот.

Тие се силни, на пример, во извозот на замрзнати пици, а најсилни во светот во производството на забни протези.

Имено, во таа област, Лихтенштајн е светски лидер, т.е. локалната стоматолошка компанија Ивоклар Вивадент, чиј сопственик, Кристоф Целер, наводно е единствениот милијардер во земјата.

Неговата компанија, која освен протези произведува и голем број други забни производи, држи 20 проценти од пазарот на забни протези во светот.

Се вели дека произведуваат дури 60 милиони од нив годишно.

Лихтенштајн има и многу интересна работна култура. Паузата за ручек во таа земја трае дури еден и пол час, од 12:00 до 13:30 часот, што ја прави една од најдолгите во светот.

Втора најмалку посетена земја во Европа

И покрај прекрасната природа и планини, како и можноста за зимски туризам, Лихтенштајн е втората најмалку посетена земја во Европа, а до неодамна беше најмалку посетена од туристи.

Според податоците од 2019 година, само 87 илјади луѓе ја посетиле оваа земја.

Од друга страна пак, Лихтенштајн е една од најбезбедните земји во светот.

Последното убиство таму наводно е регистрирано во 1997 година, а сите затвореници кои отслужуваат казна подолга од две години го прават тоа во Австрија.

Земјата се смета за толку безбедна што просечниот жител, буквално не чувствува потреба да ги заклучува вратите.

Голема забава за сите жители на националниот празник

Лихтенштајн е кнежевство, а нејзин поглавар е принцот Ханс-Адам II, кој, по повод националниот празник Staatsfeiertag на 15 август, ги поканува сите жители на таа земја да му се придружат на прославата во дворот на неговиот дворец во Вадуц, а забавата се одржува и во градот и е украсена со огномет.

Во 2011 година, целата земја можеше да се изнајми на Airbnb за 70.000 долари од ноќ

Во еден период, имаше можност да се „изнајми“ целиот Лихтенштајн на Airbnb по цена од 70.000 долари од ноќ, за минимум две ноќевања за вкупно 450 до 900 луѓе.

Наводно, тој безуспешно се обидел да го ангажира светски познатиот Снуп Дог.

Покрај сето погоре наведено, Лихтенштајн може да се пофали со завиден број олимписки медали во алпско скијање (по еден на секои 3.800 жители).

До 2009 година, тие беа во дипломатски спор со Чешка и Словачка, околу имотот и земјиштето што го имаа на територијата на поранешна Чехословачка.

Доколку сте авантуристи и патувате, нема да погрешите доколку ја посетите оваа земја.