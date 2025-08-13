Трамп: Русија ќе се соочи со сериозни последици ако нема договор во Алјаска

Постои голема шанса за втор состанок за Украина по претстојниот самит во Алјаска, изјави американскиот претседател Доналд Трамп.

„Доколку првиот состанок биде успешен, брзо ќе го организираме вториот. Би сакал тоа да се случи речиси веднаш. Брзо ќе одржиме втор состанок меѓу претседателот Путин и претседателот Зеленски, ако тие сакаат, и јас ќе присуствувам“, нагласи Трамп.

Тој додаде дека идејата да се покани украинскиот претседател Володимир Зеленски на самитот во Алјаска воопшто не е разгледана.

Сепак, тој предупреди дека ако „не ги добие одговорите што му се потребни“ за време на состанокот во Алјаска, нема да има следен состанок.

Трамп, исто така, рече дека Русија ќе се соочи со „многу сериозни мерки“ ако не се постигне договор за Украина.