Етереумот скокна близу рекордниот максимум, инвеститорите велат дека ова е најголемиот облог во следната деценија

Цените на етереумот скокнаа до рекордни нивоа во средата, бидејќи Волстрит стана пооптимистичен кон крипто играта.

Втората најголема криптовалута во светот по пазарна капитализација скокна за дури 6% и се движи над 4.680 долари по токен, што е малку под нејзиниот рекорден максимум во 2021 година.

„Постојано изјавуваме дека веруваме дека Етереум(ETH) е најголемата макро-трговија во следните 10-15 години“, напиша раководител за истражувањето во Fundstrat, Том Ли, во белешка во средата.

Ли забележа дека повеќето крипто проекти на Волстрит и стабилни токени, или дигитални токени поддржани од средства како американскиот долар, се изградени врз инфраструктурата на етереум.

Етер, изворниот токен на етереум, скокна за повеќе од 50% откако минатиот месец беше донесен Законот GENIUS, кој создава безбедносна мрежа за индустријата за стабилни токени.

Дополнително, неодамнешното објавување на Комисијата за хартии од вредност за „Project Crypto“, иницијатива за модернизација на агенцијата и воспоставување јасни регулативи околу индустријата за дигитални средства, исто така го поттикна растот на етереумот.

Fundstrat предвидува дека цената на ETH ќе достигне и до 15.000 долари до крајот на годината.

Токенот е во пораст од 16% во текот на изминатите пет сесии, во споредба со растот од 4% на биткоинот.

Некои фирми сè повеќе собираат капитал за да додадат етереум во своите биланси на сличен начин како што Strategy (MSTR) инвестира во корпоративно управување со биткоини. Приливите во етереум од ваквите фирми за управување со дигитални средства ги поддржаа повисоките цени, изјави за Yahoo Finance Спенсер Халарн, глобален раководител на тргување преку шалтер на крипто платформата GSR.

„Овој позитивен ценовен импулс дополнително го поттикна ентузијазмот на инвеститорите и се влева во просторот“, додаде тој.

На пример, BitMine Immersion Technologies (BMNR), чиј претседател е Том Ли од Fundstrat, во вторник објави планови за продажба на дополнителни акции во вредност од 20 милијарди долари за да го зголеми својот удел во етереумот.

Компанијата има за цел на крајот да стекне 5% од светските ETH токени во оптек. Акциите на BitMine пораснаа за околу 80% во последните пет дена.

Во меѓувреме, компанијата за игри и спортско обложување SharpLink Gaming (SBET) и фирмата за блокчејн технологија BTCS (BTCS), кои следат слични стратегии, исто така пораснаа за 8% во последните пет сесии.