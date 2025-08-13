Овие три намирници можат сериозно да го оштетат мозокот

Лекарите често препорачуваат бобинки, јаткасти плодови и риба богата со омега-3 масни киселини за зачувување на здравјето на мозокот.

Во исто време, тие советуваат намалување на внесот на шеќер и заситени масти бидејќи го зголемуваат ризикот од мозочен удар и деменција. Но, постојат и помалку познати намирници кои можат сериозно да го загрозат нервниот систем, предупредуваат невролозите.

Неврологот д-р Мери Ан Пиконе објаснува дека некои болести што се пренесуваат преку храна не влијаат само на дигестивниот систем, туку и директно ги напаѓаат нервите, понекогаш со тешки и долготрајни последици. Поради нивната реткост и бавен развој на симптомите, дури и лекарите понекогаш ги занемаруваат.

Експертите издвојуваат три намирници кои можат да содржат опасни токсини и микроорганизми.

1. Оштетена конзервирана храна

Неправилно конзервираната, преработена или ферментирана храна може да содржи ботулински токсин, моќен невротоксин без мирис или вкус. Таа предизвикува ботулизам, ретка, но сериозна болест која ги напаѓа нервите и може да доведе до мускулна парализа, проблеми со дишењето, па дури и смрт.

Неврологот д-р Баибинг Чен предупредува: „Ако конзервата е надуена, испукана или лошо вдлабната, фрлете ја“.

Домашната конзервирана храна со ниска киселост, како што се зелениот грав, аспарагусот, пченката и месото, се особено изложени на ризик. Се препорачува брзо да се чуваат остатоците во фрижидер, да се фрлат оштетените конзерви и да се следат безбедни практики за домашно конзервирање.

2. Риби од коралниот гребен

Големите тропски риби од коралниот гребен, како што се баракуда, групер и гоби, можат да содржат цигуатоксин. Овој токсин го произведуваат алги и се пренесува на луѓето преку синџирот на исхрана. Симптомите на труење вклучуваат пецкање, вкочанетост, променета перцепција на температурата (жешкото се чувствува како ладно и обратно) и кошмари. Готвењето не го уништува овој токсин. Експертите советуваат да го намалите внесот на големи риби предатори и да ги избегнувате нивните органи, како што се црниот дроб и икрата.

3. Недоволно зготвено свинско месо

Суровото или недоволно зготвено свинско месо од недоверливи извори може да содржи јајца од свинска тенија и да предизвика невроцистицеркоза, паразитска инфекција во која ларвите влегуваат во мозокот и формираат цисти. Оваа болест е една од водечките причини за стекната епилепсија во светот. Превенцијата вклучува темелно готвење на свинско месо, миење раце, чистење на овошје и зеленчук и користење безбедна вода, особено во области со висок ризик.