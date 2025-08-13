Wall Street: S&P 500 достигна нов рекорд, извештајот за инфлацијата ѝ дава на ФЕД оправдување за намалување на каматните стапки

Акциите пораснаа во вторникот, бидејќи инвеститорите воздивнаа со олеснување дека извештајот за инфлација, помал од очекуваниот, би можел да им даде зелено светло на Федералните резерви да ги намалат каматните стапки следниот месец.

Индексот Dow Jones Industrial Average порасна за 447 поени, или 1%. S&P 500 порасна за 1,1%, додека Nasdaq Composite додаде 1,3%. И S&P и Nasdaq се искачија на нови дневни максимуми.

Новите податоци за инфлацијата објавени во вторник ги уверија инвеститорите кои се плашеа дека сеопфатната тарифна политика на претседателот Доналд Трамп би можела да ги зголеми цените во американската економија.

Индексот на потрошувачки цени порасна за 2,7% на годишно ниво во јули, додека проценката на Dow Jones предвидуваше пораст од 2,8%. Таканаречениот основен CPI, кој ги исклучува нестабилните цени на храната и енергијата, порасна за 3,1% на годишно ниво – малку над очекувањата од 3%.

Очекувањата за пониски каматни стапки се зголемија по извештајот. Трговците сега гледаат речиси 91% шанса за намалување на стапките следниот месец, според податоците за тргување од алатката CME FedWatch. Тоа е зголемување во однос на 85% шанса пред објавувањето на податоците. Трговците, исто така, ги зголемија своите облози за намалување на стапките во октомври и декември.

„Во моментов, се чини дека берзата ќе има малку среќа“, рече Том Хејнлин, национален инвестициски стратег во U.S. Bank Asset Management Group. „Сè повеќе луѓе очекуваат намалување на стапките во септември. Значи, стапките се во опаѓање, а заработката е во пораст – тоа е прилично добра средина за поширокиот берзански пазар.“

Компаниите со мала капитализација, кои се сметаат за големи корисници на пониските краткорочни каматни стапки, ги предводеа добивките, при што Russell 2000 порасна речиси три пати повеќе од добивката на S&P 500. Издавачот на Stablecoin, Circle Internet Group, скокна за 3% откако објави зголемување на годишните приходи од 53% во вториот квартал.