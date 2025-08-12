Германците збунети од глетката на небото: „Дали е ова НЛО?“

Германскиот центар за анализа на небесни феномени (CENAP) од почетокот на неделата добива невообичаен број извештаи за она што порано се нарекуваше летачки чинии.

Имено, многумина забележале пар необично светла на небото пред зори и испратиле фотографии до Центарот, опишувајќи ги светлата како „пар дронови, фарови од автомобили и ѕвезди што не постојат“.

„Луѓето возбудено се јавуваат или пишуваат пораки и е-пошта“, изјави за ДПА шефот на CENAP, Хансјирген Келер.

Некои од нив мислеле дека виделе неидентификувани летачки објекти (НЛО) – но не виделе. Тие ги виделе двете најсветли планети на Сончевиот систем на небото на Земјата.

„Јупитер и Венера очигледно се многу блиску и тоа соѕвездие ќе биде видливо уште неколку дена“, рече Келер. „Значи, нема причина за грижа“.

CENAP е точка за контакт за граѓаните кои сакаат да слушнат научно објаснување за небесен феномен. Од своето основање пред 42 години, CENAP добил повеќе од 12.000 пријави за наводни НЛО.