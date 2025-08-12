Роналдо и Џорџина се свршија! Еве колку вреди огромниот дијамантски прстен за кој сите зборуваат

Еден од најпознатите парови во светот, Кристијано Роналдо и Џорџина Родригез, се свршија по повеќе од осум години врска. Џорџина ја потврди среќната вест со емотивна објава на Инстаграм, покажувајќи му на светот луксузен дијамантски прстен.

Фудбалската суперѕвезда Кристијано Роналдо (40) и неговата партнерка Џорџина Родригез (31) се свршија. Џорџина ја потврди веста синоќа со објава на Инстаграм, каде што напиша покрај фотографија од огромниот дијамантски прстен: – Да, да. Во овој и во сите мои животи – гласи описот на објавата, која собра 10 милиони лајкови за само неколку часа, потврдувајќи го огромниот интерес за нивната приказна што трае од крајот на 2016 година.

Запросувањето се одржа во Ријад, а Роналдо не штедеше пари. Според експертите, станува збор за спектакуларен овален дијамант со тежина до 30 карати, чија вредност се проценува помеѓу 2 и 5 милиони долари. Со ова го исполни неговото ветување од серијата на Нетфликс „Јас сум Џорџина“, каде што објави дека свадбата е само прашање на време и дека чека на тој вистински „клик“.

Нивната средба беше речиси филмска. Тие се запознаа во 2016 година во Мадрид, во продавницата на модната куќа Гучи, каде што Џорџина работеше како продавачка. Таа го опиша тој момент како магичен, додека Роналдо призна дека со текот на времето сфатил дека таа е жената на неговиот живот. Јавно ја потврдија својата врска на почетокот на 2017 година на доделувањето на наградите на ФИФА.

Двојката има пет деца: 15-годишниот Кристијано Џуниор, близнаците Ева Марија и Матео (8), ќерката Алана (7) и најмладата Бела (3). Нивниот пат беше обележан и со голема трагедија во април 2022 година, кога братот близнак на Бела, момчето Анхел, почина за време на породувањето. Џорџина отворено зборуваше за тој болен момент, нагласувајќи како Роналдо ја охрабри да најде сила. „Имам причини да продолжам и да бидам силна“, рече таа.