Откриен точниот датум за iPhone 17 и iPhone 17 Pro: Еве што се менува во дизајнот, камерите и цените

Apple се подготвува за големо септемвриско лансирање на новата серија iPhone 17, а гласините укажуваат на точниот датум на лансирање. Можеме да очекуваме значителни промени во дизајнот, камерите и екраните, но сето ова доаѓа со најавеното зголемување на цената за моделот Pro.

Според најновите информации и анализи што циркулираат во технолошките кругови, Apple се држи до својот традиционален есенски распоред. Се очекува новата серија iPhone 17 официјално да му биде претставена на светот за време на специјален настан во неделата што започнува на 8 септември 2025 година, а вторник, 9 септември, е најверојатен датум. По презентацијата, пред-нарачките за најочекуваните модели, iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, треба да започнат веќе во петок, 12 септември, пишува Forbes. Конечно, првите клиенти ќе можат да ги добијат своите уреди една недела подоцна, во петок, 19 септември 2025 година, кога започнува официјалната продажба низ целиот свет. Иако секогаш постои можност за одложување за поединечни модели, моменталните предвидувања сугерираат дека сите најавени уреди ќе бидат достапни истовремено.

Најголемата и визуелно највпечатлива промена ќе се случи на задната страна на моделот Pro. Препознатливиот квадратен остров со камери, кој беше заштитен знак на последните неколку генерации, исчезнува и ќе биде заменет со елегантна лента што се протега по целата ширина на телефонот, давајќи му сосема нов и помодерен изглед. Оваа промена во дизајнот повлекува и една помала, но симболично важна последица – преместување на логото на Apple. Гласините за промена на материјалите се исто така интересни. Се чини дека iPhone 17 Pro и Pro Max ќе се вратат на алуминиум, додека посилниот и полесен титаниум би можел да биде резервиран за сосема нов модел, iPhone 17 Air, чија наводна дебелина од само 5,5 mm би барала дополнителна структурна цврстина.

Дисперите исто така добиваат значителни подобрувања. Сите модели од серијата 17 наводно ќе имаат посебен антирефлективен слој што значително ќе ја подобри видливоста при силна сончева светлина. Голем чекор напред се очекува и за стандардниот iPhone 17, за кој се предвидува конечно да добие дисплеј со брзина на освежување од 120Hz. Сепак, некои аналитичари тврдат дека напредната технологија ProMotion, која исто така овозможува Always-On дисплеј, ќе остане ексклузивна за Pro моделите. Она што е речиси сигурно е дека Apple ќе понуди четири различни големини на екранот оваа година, по една за секој модел, со што ќе се напушти практиката на идентични димензии за стандардниот и Pro моделот.

Во срцето на iPhone 17 Pro и Pro Max ќе биде нов, помоќен чип A19 Pro. Како што се очекуваше, тој ќе донесе поголеми брзини и подобра енергетска ефикасност. Вистинската револуција, сепак, се случува во системот на камери на Pro моделите. За прв пат во историјата на iPhone, се предвидува дека сите три задни камери – главната, ултраширокоаголната и телефото – ќе имаат сензор од 48 мегапиксели. Ова е огромен скок, особено за телефото и ултрашироките објективи, што ќе резултира со фотографии со многу повеќе детали и подобри перформанси во услови на слаба осветленост.

Една од поконтроверзните гласини се однесува на палетата на бои. За Pro моделите се очекуваат четири опции: класична црна, бела, темно сина и сосема нова и смела – светло портокалова. Иако некои, како аналитичарите од Forbes, се сомневаат дека ќе биде попригушена, бакарна нијанса, враќањето на алуминиумското тело отвора врата кон поживописни бои. Корисниците ќе бидат задоволни и од веста дека iPhone 17 Pro Max би можел да биде малку подебел, што речиси сигурно подразбира инсталирање на батерија со поголем капацитет и подолга автономија. Сепак, сите овие иновации доаѓаат со цена. Аналитичарите предвидуваат зголемување на цената од најмалку 50 долари по модел, што би можело да ја зголеми почетната цена на iPhone 17 Pro на околу 1.250 евра. Како еден вид утеха, Apple би можел да го удвои почетниот простор за складирање на Pro моделот од 128GB на 256GB.