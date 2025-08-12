Red Friday во Сетек со жешки попусти до 60%!

Сетек повторно ги изненадува купувачите со НЕВЕРОЈАТНИ летни попусти!

На 13 август, започнува големата акција Red Friday, со која сите ќе имаат можност да уживаат во екстремно намалени цени – и до 60%!

НЕ ЈА ПРОПУШТАЈТЕ акцијата, која важи во сите салони на Сетек и онлајн на www.setec.mk.

ИСКОРИСТЕ ГИ понудите за бела техника, лаптопи, телевизори, мобилни, апарати за домаќинство, гејминг опрема и уште многу повеќе.

„Со Red Friday ја носиме возбудата на Black Friday и во лето. Нашите клиенти ќе имаат можност да го опремат домот по навистина фантастични цени“, велат од Сетек.

Акцијата Red Friday трае до 17 август, па сите заинтересирани треба да побрзаат за да ги искористат најдобрите понуди во овој период од годината.

Сетек – сè од техника е помеѓу водечките во трговијата со техничка стока – бела техника, апарати за домаќинство, уреди за ладење и греење, телевизори, мобилни телефони, гејминг опрема и ИТ уреди. На пазарот во земјава Сетек работи повеќе од 30 години. Има 32 модерни салони и онлајн продавница. Сетек нуди голема палета на улуги како лојална програма, кешбек, премиум достава, можности за кредитирање, премиум достава.

Сетек – насмевката е за техника!

(ПР објава)