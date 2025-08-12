Рекордно скапо лето во Италија: Лежалки од 1.500 евра

Одморите на италијанскиот брег достигнуваат рекордни цени оваа година, а бројот на посетители драстично се намали. И покрај ова, италијанската влада ги отфрли тврдењата за туристичка криза, иако многу лежалки на плажа остануваат празни.

Во луксузните клубови на плажа како Twig во Тоскана, дневната цена за изнајмување „империјален шатор“ со неколку лежалки и маси достигнува неверојатни 1.500 евра, без храна и пијалоци. Но, дури и помалку ексклузивните локации веќе не се достапни – на пример, во Санта Маринела во близина на Рим, две лежалки и чадор чинат 60 евра на ден, а кафе чини 5 евра.

Според туристичкото здружение Asobalneari Italy, бројот на посетители на приватни плажи се намалил за 25 до 30 проценти, а гужви се евидентираат само за време на викендите. Индустријата сега ги полага своите надежи на Ферагосто, национален празник на 15 август, кога сезоната обично е на врвот. Температурите над 35°C треба да ги охрабрат посетителите, но сомнежите за закрепнување остануваат.

Плажите во Италија често се во приватна сопственост, иако брегот официјално припаѓа на државата. Многу сопственици на плажи работат со децении, честопати без јавни тендери и за минимални такси – што предизвика сè поголеми критики за можни клиентски практики.

Италија е позната по тоа што наплаќа за пристап до своите плажи, за разлика од повеќето други европски земји. Лежалката и чадорот се сметаат за речиси културно богатство. Но, сегашната ситуација предизвика и негодување кај познатите личности. Актерот Алесандро Гасман ги повика сопствениците да ги намалат цените, предупредувајќи дека отишле предалеку.

И покрај апелите за разум, реакциите беа минимални. Министерката за туризам Даниела Сантанче го минимизираше проблемот, нарекувајќи ги извештаите за кризата „алармантни и погрешни“. Здружението на сопственици на плажи сè уште тврди дека има по нешто за сечиј буџет, но признаваат дека високата инфлација става значителен товар врз семејните финансии.

За туристите кои сакаат да избегнат високи цени, се препорачува југот на земјата: во Порто Емпедоклес на Сицилија, две лежалки и чадор чинат само 20 евра на ден. Или уште поевтино, понесете си сопствен пешкир и чадор, бидејќи природните плажи, иако ретки, се уште се бесплатни, пишува списанието „Феникс“.

