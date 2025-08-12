Хрватска им дојде преку глава: Туристите масовно бегаат – високите цени и климата главна причина

Наместо во Хрватска и Медитеранот, сè повеќе луѓе од источна Европа одат на летен одмор во Полска. Не само што Хрватска е прескапа за нив, туку и климата им е попријатна на Балтичкото Море.

„Чешкото Море“ е во Хрватска речиси еден век. Повеќето туристи од земјата со единаесет милиони жители, која нема свои плажи, одеа таму. Но, во меѓувреме, сè повеќе Чеси се собираат на север, кон полскиот брег на Балтичкото Море.

– Климата се промени. Повеќе не сакам да патувам во жештините на Грција или Хрватска. Сакам да уживам во одмор без тропски температури и во мир – објаснува 50-годишната Људмила, која сега оди во Полска.

Чешките железници и автопати водат кон Балтичкото Море

Чешките железници исто така се прилагодија на овој нов тренд. Со децении имаше директни линии до Сплит во Хрватска, но тие повеќе не постојат. Сега „Балтик експрес“ сообраќа четири пати на ден од Прага до Гдиња, Сопот и Гдањск. Во летната сезона, овие возови се речиси секогаш полни.

Стотици илјади Чеси патуваат со автомобил до полскиот балтички брег и ја користат можноста да стигнат до Свиноујќе, Шчеќин или Сопот од Чешка преку сосема новите и бесплатни полски автопати. И за разлика од Германците, Полјаците дури и не ги оптоваруваат Чесите со гранична контрола.

„Чешката инвазија“ е внимателно следена и за неа известуваат полските медиуми, новинари, па дури и полските политичари. Статиите за одморите во Полска се меѓу најчитаните на чешките новински портали, а сите поголеми чешки весници и телевизиски станици веќе испратија специјални дописници на балтичкиот брег на Полска. Социјалните мрежи се полни со пораки од полската ривиера, а се создаваат сè повеќе групи корисници на оваа тема.

– Навистина можете да го почувствувате зголемувањето на чешките туристи на Балтичкото Море од минатата година. Имам впечаток дека Чесите се најбројни меѓу странците ова лето – известува новинарот Јакуб Медек од полското информативно радио TOK FM за DW.

На почетокот, туристите од Чешка првенствено патуваа кон западниот брег преку автопатот S3. Но, откако работи „Балтик експрес“, многу туристи можат да се најдат и во блиските градови Гдањск, Гдиња и Сопот, пишува Индекс.

– Целата работа дефинитивно се перцепира позитивно во Полска. „Чешката инвазија“ на полскиот балтички брег е тема на цела серија написи во полските весници од минатата година – вели Медек.