„Не пуштај секого дома“ – лекција за вработување

Во животот, не пуштаме секого дома. Домот е личен, интимен, вреден. Истото е и со компанијата, бидејќи таа е вашиот „професионален дом“.

Секој нов вработен е како гостин кој влегува внатре. Ако го пуштите без да размислите, може да донесе радост, но може и да направи хаос, да уништи вредности или да ја наруши хармонијата.

Многу компании прават грешка, кога вработуваат брзо, без јасна проценка на културната и професионалната усогласеност. Па наместо тим што работи во синергија, добиваат група индивидуалци кои не ја делат истата визија.

Како што не би му дале клучот од вашиот дом на непознат човек, така не треба да му дадете пристап до вашата компанија на некој што не е проверен, не го споделува вашиот начин на работа или не го почитува вашиот бренд.

Вработувањето не е само „пополнување на позиција“. Тоа е додавање на нов член во вашето професионално семејство. А семејството треба да се гради со внимание, доверба и селективност.

Запомнете, полесно е да кажете „не“ на време, отколку да ја поправате штетата подоцна. И како што велат старите – „Подобро празна куќа, отколку лош гостин.“

