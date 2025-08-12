Дали Кина го достигна врвот на својата економска еволуција?

Тврдењата за неизбежноста на кинеската доминација во глобалниот економски систем беа изнесени долго пред обидите на Доналд Трамп да ја спречи трговијата на азиската економска суперсила со САД.

Освен општите загрижености за принудната политика и човековите права, некои слики за Кина како незапирлив економски, технолошки и воен гигант коегзистираат со други кои повеќе се фокусираат на сè посклеротична, прецентрализирана политичка економија која се потпира на расипнички економски стимулации и се карактеризира со лошо управување и институции. Конвергенцијата на овие слики сугерира дека можеби веќе сме го достигнале „врвот на Кина“, пишува „Guardian“.

Во времето на финансиската криза во 2008-ма година, официјалниот и веројатно претеран бруто домашен производ (БДП) на Кина беше околу 14 трилиони долари, или околу една третина од оној на САД. До 2021-ва година, тој порасна на три четвртини од американската економија, што вреди 23,7 трилиони долари, и многу се зборуваше за тоа кога оваа деценија Кина ќе ги престигне САД.

Сепак, до 2024-та година, кинеската економија, вредна 18 трилиони долари, се намали на нешто повеќе од 62% од речиси 30 трилиони долари на САД. Во однос на БДП по глава на жител, Кина сè уште не е повеќе од 20% од онаа на САД.

Кина, единствена земја во развој, го зголеми својот удел во глобалниот БДП од 3,5% на 18,5% помеѓу 2000-та и 2021-ва година, но оттогаш падна на околу 16,5%. Нема сомнение дека растот на Кина е барем запрен. Работноспособното население и вкупното население сега се соочуваат со немилосрден пад. Темпото на урбанизација, на нешто повеќе од 60 проценти, е во стагнација. Растот на продуктивноста, исто така, е запрен.

Долгорочниот пораст на нејзиниот удел во глобалниот извоз и производството на производи на Кина се стабилизира, а надворешната средина за Кина сега е многу потешка и непријателска. 90-дневната пауза во трговската војна меѓу САД и Кина истекува во вторник (12 август) и не е јасно дали ќе биде продолжена.

Делумно проблемот е што Кина го достигна крајот на прозорецот за екстраполација. Минатото е навистина поинаква земја. Некои од нејзините двигатели на раст можеа да се активираат само еднаш: на пример, запишување деца во основни и средни училишта; подобрување на основната здравствена заштита; искористување на демографијата; и преместување на луѓето од руралните средини кон попродуктивни урбани работни места.

Некоја раст дојде и од голем број високо ефикасни политички иницијативи, како што се оние од ерата на реформи и отворање инспирирани од Денг Сјаопинг: приклучување кон Светската трговска организација (СТО); создавање вистински пазар на домување; и искористување на глобализацијата. Ништо од ова не може да се повтори.

Покрај тоа, моделот на раст на Кина, базиран на нереално високи цели за раст и уникатно високи нивоа на инвестиции и заштеди, е задушен од стагнација на продуктивноста, тешкотии со сервисирање на долгот и неправилна распределба на капиталот.

На Централната конференција за економска работа минатиот декември, кинескиот премиер Ли Кечијанг ја сумираше состојбата во неговата земја, директно наведувајќи дека основата за одржливо економско закрепнување и раст не е здрава, побарувачката е слаба и постои притисок врз создавањето работни места и „фискална криза“ меѓу голем број покраински влади.

Иако потрошувачката е идентификувана како врвен приоритет, реалните политички мерки за нејзино постигнување беа разочарувачки, делумно затоа што прераспределбата на економската моќ на компаниите и граѓаните, исто така, води до промени во политичката моќ, што е анатема за Комунистичката партија.

Структурниот пад во секторот за недвижности, кој во еден момент сочинуваше повеќе од една четвртина од економијата, веројатно ќе се намали во догледна иднина, придружен со пониски стапки на формирање домаќинства и помали групи купувачи кои за прв пат влегуваат на пазарот, поврзани со демографијата, како и хронична преголема понуда на непродадени и недовршени недвижности.

Владата го омекна својот пристап кон приватното претприемништво и одобри нов закон за промовирање на приватната економија за поддршка на вештачката интелигенција, технолошките кластери и центрите и намалување на регулаторните бариери. Сепак, слабата деловна доверба не е поврзана со регулативите, туку со политичкото мешање, слабата побарувачка и профитот.

Суперглобализацијата што ја уживаше Кина е речиси завршена, а најголемиот извозник во светот сега се соочува со фрагментирана и фрагментирана трговска и инвестициска средина во која трговијата во рамките на блоковите се справува подобро од трговијата меѓу нив.

Кинескиот блок го вклучува поголемиот дел од светската популација, но многу мал дел од глобалниот БДП, инвестициите и богатството. Во исто време, напредните и економиите со среден приход, како и земјите во развој, се спротивставуваат на она што го сметаат за предаторски трговски политики на меркантилистичка Кина.

„Врвот на Кина“ не произлегува од сомнежите за индустриската моќ и потеклото на земјата. Но, станува збор за две работи што можат да бидат истовремено вистинити: Кина може да има компании од светска класа како „Alibaba“, „Tencent“, „BYD“, „CATL“, „Huawei“ и „DeepSeek“, како и економија со системски нерамнотежи, ограничувања на долгот и политички и економски противречности.

Кажано поинаку, Кина има острови на технолошка супериорност и лидерство во море од макроекономски турбуленции и проблеми. Ова го карактеризира врвот на Јапонија пред 40 години, а Кина можеби се подготвува за повторување на тоа.