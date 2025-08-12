„Pinterest“ ја промаши прогнозата за заработка

Платформата за социјални медиуми „Pinterest“ објави продажба во вториот квартал што ги надмина очекувањата на аналитичарите, но нејзината добивка во вториот квартал беше под проценките на Волстрит, објави „Bloomberg“. Во исто време, растот на корисниците во САД и Канада, најпрофитабилните пазари на компанијата, беше непроменет.

Цената на акциите на „Pinterest“ падна за 14% во тргувањето по затворањето на берзата.

Прилагодената заработка по акција изнесуваше 0,33 долари, под просечната проценка на аналитичарите од 0,36 долари. Компанијата, исто така, објави 102 милиони месечни корисници во САД и Канада, ист број како и во претходниот квартал. „Pinterest“ генерира најголем дел од своите приходи од Северна Америка.

Сепак, „Pinterest“ објави подобар од очекуваниот раст во тековниот период, знак дека нејзиниот рекламен бизнис расте, дури и додека пејзажот за пребарување преку интернет останува под притисок од вештачката интелигенција.

Компанијата објави приход од 998 милиони долари за кварталот што заврши на 30-ти јуни. Аналитичарите на Волстрит очекуваа 976 милиони долари, според податоците собрани од „Bloomberg“. Месечно активните корисници достигнаа 578 милиони, што е малку над проценките.

„Pinterest“, исто така, прогнозираше приходи за тековниот квартал во опсег од 1,03 милијарди до 1,05 милијарди долари, во споредба со очекувањата од 1,02 милијарди долари од аналитичарите.

„Pinterest“, кој им овозможува на корисниците да пребаруваат слики и да ги зачувуваат на дигитални табли, го стави купувањето во клучен фокус, покажувајќи им на корисниците објави што содржат производи што лесно можат да ги купат од апликацијата.

Извршниот директор Бил Реди, исто така, зборуваше за важноста на „визуелното пребарување“, бидејќи корисниците често доаѓаат на „Pinterest“ за инспирација, не мора да имаат идеја за одреден производ или бренд.

„Pinterest“ во последните неколку години користи вештачка интелигенција за попрецизно насочување на рекламите и препорачување фотографии и слики на корисниците. Подобрата од очекуваната продажба на компанијата во вториот квартал следи по слични резултати од други рекламни гиганти.