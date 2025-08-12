Телефон за 80 евра – погледнете што има

Постојат прифатливи телефони, но има и навистина прифатливи, а потоа тука е и „Honor Play 10C“.

Овој телефон беше претставен пред неколку дена во Кина, а доаѓа со LCD екран од 6,61 инчи со резолуција од 720×1604, брзина на освежување од 120 Hz и максимална осветленост од 1.010 нити.

Се напојува со чипсетот MediaTek Dimensity 6300 SoC, и има задна камера од 13 MP со отвор на блендата од f/1.8, предна камера од 5 MP со отвор на блендата од f/2.2, како и батерија од 6.000 mAh со поддршка за жично полнење до 15W.

Ако се прашувате што е толку посебно кај овој уред – чини само 80 евра, иако во Кина, каде што може да се купи само во моментов.

За тие пари, покрај горенаведеното, добивате и IP64 сертификат за отпорност на прашина и вода. Инаку, „Honor Play 10C“ е достапен во три комбинации на RAM и меморија:

4 GB / 128 GB (околу 77 евра)

6 GB / 128 GB (околу 83 евра)

8 GB / 256 GB (околу 100 евра)

Тоа е прилично евтин телефон, па не можете да очекувате врвни перформанси од него, но добро е што ја имате оваа опција за оние кои би го користеле само за основни работи.

„Play 10C“ работи на „Android 15“ со интерфејсот „MagicOS 9.0“ на „Honor“, а неговите димензии се 163,95 x 75,6 x 8,39 mm додека тежи 197g. Веќе е достапен за купување во Кина преку онлајн продавницата на „Honor“, а испораките започнуваат денес, 12-ти август.