„BYD“ претстави хиперавтомобил со над 3000 коњски сили

Кинеската автомобилска индустрија направи уште еден чекор во сегментот на високо-перформансни електрични возила, претставувајќи ажурирана верзија на хиперавтомобилот „Yangwang U9“. Моделот, развиен под покровителство на концернот „BYD“, значително ги подобрува своите веќе извонредни карактеристики.

Во срцето на хиперавтомобилот е систем за електричен погон со четири мотори. Секој од моторите развива моќност од 555 kW, што е еквивалентно на околу 755 ks. Вкупната моќност на системот достигнува импресивни 2220 kW, или околу 3020 ks. Овие бројки ги оставаат зад себе конкурентите како што се „Lotus Evija“ со своите 1972 ks и „Rimac Nevera“ со 1914 ks.

За ефикасно да го реализираат огромниот потенцијал, инженерите посветија посебно внимание на аеродинамиката. Автомобилот е опремен со развиен преден сплитер, голем заден дифузер и активно електрично крило. Максималната брзина на хиперавтомобилот е електронски ограничена на околу 350 км/ч. Сепак, со оглед на тоа што сегашната верзија на моделот веќе постави неофицијален рекорд за брзина од 391,4 км/ч, вистинскиот потенцијал на ажурираниот автомобил може да биде уште поголем.

Една од клучните технолошки карактеристики на моделот е иновативниот систем за контрола на каросеријата „DiSus-X“. Ова активно потпирање овозможува не само автоматско прилагодување на клиренсот од земјата, туку и менување на висината на секое тркало посебно. Благодарение на ова, „Yangwang U9“ е способен да се движи на три тркала, па дури и да скокне на место, демонстрирајќи ги уникатните можности на шасијата.

И покрај екстремните карактеристики, сериозно внимание е посветено и на практичноста. Декларираниот домет со едно полнење на батеријата е 450 км. Поддршката за технологијата за ултра брзо полнење овозможува надополнување на енергијата на батеријата од 30% до 80% за само десет минути, што е исклучителна бројка за оваа класа автомобили.