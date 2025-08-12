Маск ќе го тужи Apple

Милијардерот Илон Маск изјави дека неговата компанија за вештачка интелигенција xAI ќе покрене судска постапка против Apple, обвинувајќи ја за кршење на антимонополските закони поврзани со рангирањето на апликациите во App Store.

„Apple се однесува на начин што оневозможува која било компанија за вештачка интелигенција освен OpenAI да го заземе првото место во App Store, што е јасно кршење на антимонополските правила. xAI ќе преземе итни правни мерки“, напиша Маск на социјалната мрежа X, според Ројтерс.

Моментално, ChatGPT е на првото место на листата „Top Free Apps“ на американската App Store, додека Grok на xAI е на петтото место, а Gemini на Google е на 57-мо место. Во Google Play Store, ChatGPT исто така води, според Sensor Tower.

Apple има партнерство со OpenAI, што овозможува интеграција на ChatGPT во iPhone, iPad и Mac уреди. Маск претходно го критикуваше App Store, прашувајќи зошто ниту X ниту Grok не се во делот „Must Have“, иако X е апликација за вести број 1 во светот, а Grok е на петто место меѓу сите апликации.

Неговите коментари доаѓаат во време кога регулаторите и конкурентите го засилуваат надзорот врз App Store. Во април, американски судија пресуди дека Apple прекршил судска наредба со која се барало од неа да дозволи поголема конкуренција и го упати случајот до федералните обвинители за кривична истрага, во спор што го покрена производителот на игри Fortnite, Epic Games.

Исто така, во април, Европската комисија го казни Apple со 500 милиони евра (587 милиони долари) за технички и комерцијални ограничувања што ги спречија развивачите на апликации да ги упатуваат корисниците кон поевтини понуди надвор од App Store, што е прекршување на Законот за дигитални пазари.