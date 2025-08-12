САД и Кина ги продолжија преговорите до 10 ноември

САД и Кина го продолжија трговското примирје за уште 90 дена, избегнувајќи троцифрени тарифи за стоките на другиот пред клучната празнична сезона. Американскиот претседател Доналд Трамп потпиша декрет со кој го одложува зголемувањето на тарифите до 10 ноември, додека Кина истовремено ги одложи планираните дополнителни тарифи и мерки против американските компании.

Според наредбата, сегашните тарифи остануваат на 30 проценти за кинескиот извоз во САД и 10 проценти за американскиот извоз во Кина, наместо планираните 145 и 125 проценти, што ефикасно би претставувало трговско ембарго. Продолжувањето важи до почетокот на ноември, што им дава простор на трговците да увезуваат стоки за празничната сезона по пониски царински стапки, објавува Ројтерс.

Трамп рече дека има „добри односи“ со кинескиот претседател Си Џинпинг и навести можност за средба до крајот на годината доколку се постигне договор. Кина го опиша продолжувањето како „мерка за спроведување на договорот меѓу двајцата лидери“ од јунските разговори и нагласи дека тоа придонесува за глобалната економска стабилност.

Примирјето првично беше договорено во мај, со рок од 90 дена за дополнителни преговори, а новата одлука беше донесена по препораката на американските преговарачи по состанокот во Стокхолм во јули. Според поранешните и сегашните трговски претставници, продолжувањето ги ублажува тензиите и дава простор за решавање на долгогодишните спорови, вклучувајќи ги прашањата за трговски реципроцитет, тарифите, контролата на извозот и прекумерниот капацитет.

Во неделата, Трамп побара од Кина да ги зголеми своите купувања на американска соја за четири пати, иако аналитичарите се сомневаат во изводливоста на тоа барање, а тој не го повтори тоа во понеделник. Трговскиот дефицит на САД со Кина падна на 9,5 милијарди долари во јуни, најмал од февруари 2004 година, што е намалување од 70 проценти во однос на претходната година.

Вашингтон истовремено врши притисок врз Пекинг да престане да купува руска нафта за да изврши притисок врз Москва поради војната во Украина, а Трамп се закани дека ќе воведе дополнителни тарифи ако Кина не го стори тоа.