12 август, 2025
А што мислите за одмор во Србија?

Кога ќе посакаат да избегаат од секојдневието, многу Македонци не ја бираат Грција или скапите европски метрополи – туку токму соседна Србија.

Причините? Комбинација од блискост, позната култура, вкусна храна и онаа тивка, ненаметлива гостопримливост што таму ја чувствуваш уште од првиот чекор.

„Во Србија, не се чувствувам како турист – туку како дома,“ ни раскажува Славица од Куманово, која веќе петта година по ред летниот одмор го минува во Врњачка Бања. „Бањите, парковите, старите кафани… и она чувство дека времето таму оди побавно“.

Белград – град што пулсира и ноќе и дење

Belgrade Waterfront, Serbia

Престолнината на Србија е прва станица за оние што сакаат градска авантура.

Белград ги привлекува Македонците со својата мешавина од историја и ноќен живот – Калемегдан со панорамскиот поглед кон реките, Кнез Михаилова со бескрајните шеталишта, и Скадарлија каде што во воздухот мириса на топла проја и на печено месо.

„Ноќниот живот е нешто што не се пропушта,“ вели Александар од Скопје. „Од рафтите на Сава до малите џез-клубови, сè има своја магија“.

Врњачка Бања – лековита тишина

Ова е дестинацијата каде што македонските туристи одат не само за одмор, туку и за здравје.

Лековитите извори и уредените алеи се заштитен знак. Хотелите и бањските комплекси често нудат аранжмани со медицински програми, па тука ќе сретнете и семејства и пензионери, но и млади што бегаат од стресот.

Златибор и Копаоник – планини за сите сезони

Златибор со своите зелени ридови и свеж воздух е магнет за оние што сакаат планинска тишина, а Копаоник – вистински рај за скијачите.

Во лето, пак, таму има планинарски тури, велосипедски патеки и гастрономски фестивали.

„Во Златибор најубаво ми е утрото, кога се будиш со мирис на бор“, ни рече Марјан од Битола, кој таму оди речиси секоја година.

Нови Сад – шарм покрај Дунав

Со барокните фасади, тврдината Петроварадин и Дунавскиот кеј, Нови Сад стана вистински хит кај македонските патници.

Особено за време на „Егзит“ фестивалот, кога градот пулсира со музика и млади од целиот свет.

Ниш – вкус и историја на југот

Ниш е блиску, достапен и полн со историја. Тврдината, археолошките локалитети и – најважно – скарата, која за многумина е најдобра во цела Србија.

„Ниш без плескавица не е Ниш“, низ смеа вели Драгана од Прилеп.

Б.З.М.

