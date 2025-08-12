ЕЦБ стравува дека стабилните коини ќе му штетат на еврото

Подемот на стабилните коини, криптовалути врзани за американскиот долар, претставува сериозна закана за европските напори за зајакнување на глобалниот статус на еврото. На крајот на краиштата, трендот би можел да ја ослабне контролата на Европската централна банка (ЕЦБ) врз економијата, изјавија тројца претставници на ЕЦБ за Политико.

Коментарите дојдоа по семинарот за стабилни коини, одржан заедно со редовниот состанок за монетарна политика на ЕЦБ во јули.

Загриженоста на креаторите на политиките е зголемена од фактот дека пазарната вредност на овие дигитални средства се зголеми повеќе од двојно за помалку од две години, скокнувајќи од 125 милијарди долари на околу 255 милијарди долари, при што речиси 99 проценти од таа вредност е поврзана со американскиот долар.

Службениците стравуваат дека растечкото прифаќање на стабилните коини би можело да ја зацврсти доминацијата на доларот во глобалните финансии и да ги задуши надежите дека еврото ќе стане сериозен конкурент. „Овој тренд им штети на европските напори за зголемување на меѓународната улога на еврото и геополитичкото влијание што доаѓа со него“, рече еден член на Управниот совет, кој побара да не биде именуван.

Претседателката на ЕЦБ, Кристин Лагард, претходно ги повика европските лидери да го искористат „евро моментот“ за да ја зајакнат улогата на единствената валута, но развојот на настаните на пазарот на криптовалути се чини дека оди во спротивна насока.

Администрацијата на САД, особено, го поддржа развојот на стабилни монети поврзани со доларот како начин за зајакнување на сопствената валута. Членот на Извршниот одбор на ЕЦБ, Пјеро Чиполоне, предупреди на „дестабилизирачки ефекти“ што произлегуваат од „дигиталната доларизација“, особено на пазарите во развој. Но, опасноста се заканува и на самата еврозона.

„Доколку стабилните монети во американски долар се користат широко во еврозоната, без разлика дали за плаќања, штедење или порамнувања, контролата на ЕЦБ врз монетарните услови би можела да биде ослабена“, напиша Јирген Шаф, советник за дигиталното евро, во блог пост минатата недела. „Без стратешки одговор, монетарниот суверенитет и финансиската стабилност на Европа би можеле да бидат поткопани“.

Со години, претставниците на ЕЦБ го претставуваат воведувањето на дигиталното евро како најефикасен одговор на заканата од странските дигитални валути. Целта е да се понуди сигурна алтернатива базирана на еврото што ќе им го олесни на граѓаните и бизнисите останувањето во рамките на монетарниот систем на еврозоната.

Лагард ги засили напорите за напредување на проектот. „Законодавната рамка што ќе го отвори патот за потенцијално воведување на дигитално евро треба брзо да се воспостави“, рече таа во јуни, нарекувајќи го „стратешки приоритет“.

Сепак, Управниот совет останува скептичен кон стабилните коини, верувајќи дека тие не ги исполнуваат стандардите за „здрава валута“ и страдаат од недоволна регулатива. Сепак, некои признаваат дека стабилните коини врзани за еврото би можеле да послужат како мост додека не се развие дигиталното евро. Шаф забележа дека тие „би можеле да ги задоволат легитимните пазарни потреби“ и „исто така би можеле да ја зајакнат меѓународната улога на еврото“.

Економистите се поделени, но Јенс ван ’т Клостер, Едоардо Мартино и Ерик Моне веруваат дека имитирањето на американскиот модел би било стратешка грешка.

„Ова не е ниту реално, со оглед на предноста на доларот како актуелна валута, ниту евроизацијата на трети земји преку ризични стабилни коини сама по себе е добра за ЕУ“, напишаа тие.

Наместо тоа, тие го повикуваат Брисел да се фокусира на позиционирање на еврото како глобално безбедно засолниште. „ЕУ треба да се држи до промовирање на интернационализацијата на еврото како безбедно засолниште кое може да се чува без ограничувања“, заклучија тие, тврдејќи дека ова ќе ја зголеми побарувачката за единствената валута на долг рок.

Што се стабилни коини и за што служат?

“Stablecoin” е посебен вид дигитална валута која е дизајнирана да одржува стабилна вредност во однос на референтната актива, најчесто американскиот долар или други тврди валути.

За разлика од традиционалните криптовалути како биткоин или етереум, чија вредност често значително флуктуира, стабилните монети се поткрепени со реални резерви – како што се пари на банкарски сметки или државни обврзници – и редовно се следат за да се обезбеди нивната стабилност.

Ова ги прави погодни за секојдневни плаќања, меѓународни трансфери и складирање вредност, бидејќи корисниците можат да бидат сигурни дека нивните дигитални средства нема одеднаш да изгубат или добијат вредност.