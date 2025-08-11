Плата од 5.000 евра, но шефот на компанијата не може да најде работници

Квалитетот на кандидатите често е проблем, вели основачот и директорот на компанијата за сајбер безбедност Spixnet. Тој додава дека 90 проценти користат само ChatGPT.

Стапката на невработеност во цела Австрија во јули била 6,7 проценти, со 289.968 лица регистрирани во Заводот за вработување. На пример, во Виена моментално има 9.700 отворени работни места. Сепак, на многу компании им е сè потешко да го пронајдат вистинскиот персонал.

Мануел Лев-Бир (35), основач и директор на компанијата за сајбер безбедност Spixnet, го опиша своето искуство со недостигот на работници.

„Бараме двајца до тројца добри програмери, по можност за работа од дома. Што се однесува до обуката, секако е добро ако кандидатите имаат завршено компјутерски студии, но тоа не е апсолутно неопходно“, изјави човекот за Houte. Досега немало недостиг на апликации, а според Лев-Бир, платата е исто така добра. „Нудиме повеќе од 5.000 евра месечно“, вели генералниот директор кој раководи со канцеларии во Виена и Градишќе (Матерсбург и Ајзенштат). Но, за некои, дури и таа плата не е доволна.

„Студент на ТУ штотуку заврши универзитет и рече: „Нема да почнам со помалку од 70.000 евра годишно. Всушност, сакам 105.000 евра“, рече тој. „Компанијата прво мора да може да си го дозволи тоа. Стартапот не е голема корпорација“, вели 35-годишникот.

Квалитетот на кандидатите често е проблем, вели Лев-Бир. „90 проценти користат само ChatGPT. Ни требаат програмери кои всушност можат да програмираат. Програмерите порано работеа на теми, пребаруваа софтверски библиотеки, толкуваа, адаптираа и подобруваа. Денес, скоро секој користи само ChatGPT и слично, што доведува до целосно неисправен код. Затоа, кандидатите треба да бидат вешти во вообичаените програмски јазици како Java и Python, да знаат како да работат со векторски бази на податоци и да знаат како правилно да постават сервер – но скоро никој повеќе не може да го прави тоа“, објаснува раководителот на компанијата.

Работата во Spixnet е разновидна и интересна, вели Лев-Бир. Компанијата нуди, на пример, специјализирано решение за безбедност на е-пошта. „Неодамна добивме финансирање за истражувачки проект во областа на енкрипција за заштита од квантна декрипција, кој беше награден со еден милион евра. Бидејќи, без разлика дали станува збор за онлајн банкарство и купување, социјални мрежи или сообраќај на податоци од медицински или одбранбени компании, сите овие информации мора да останат безбедни и заштитени“, рече тој.