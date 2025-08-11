11 август, 2025
УЈП ја објави најновата Листа на должници бр. 08/2025

Управата за јавни приходи ја објави Листата на должници бр. 08/2025 за долгови доспеани до 30.04.2025 и неплатени до 31.07.2025 година по основ на ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување, акцизи и царини.

На Листата на должници бр.08/2025 објавени се 2051 должници – правни лица (повеќе за 46 од претходната листа) и 3992 физички лица (повеќе за 53 од претходната листа).

Вкупно објавениот нето долг во Листата бр.08/2025 изнесува 12.728.077.665 денари, (повеќе за 38.111.524 денари од претходната листа).

Нето-долгот за даноци и придонеси изнесува 12.566.974.850 денари, (повеќе за 77.001.971 од претходната листа), додека долгот за царински давачки е 161.102.815 денари (повеќе за 38.890.447 од претходната листа).

Комплетната Листа на должници можете да ја погледнете тука.

